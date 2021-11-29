https://ria.ru/20211129/shtorm-1761362200.html

Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток

Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток - РИА Новости, 29.11.2021

Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток

Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток, многочисленные отключения электроэнергии сейчас происходят в Белогорском и Советском районах, сообщила... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T23:10

2021-11-29T23:10

2021-11-29T23:10

происшествия

севастополь

советский район

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток, многочисленные отключения электроэнергии сейчас происходят в Белогорском и Советском районах, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго"."29 ноября 2021 года в период действия штормового предупреждения ближе к ночи ветровой фронт сместился восточнее Симферополя: в результате сильных порывов ветра (до 40 м/с) многочисленные отключения фиксируются в Белогорском и Советском районах", - говорится в сообщении.По состоянию на 22.00 (мск) в Крыму нарушена работоспособность двух линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и 35 линий классом напряжения 6-10 кВ.В аварийно-восстановительных работах принимают участие 276 энергетиков, задействовано 102 единицы техники. Благодаря предпринятым действиям удалось оперативно подключить большую часть обесточенных линий и трансформаторных подстанций в Симферополе и Симферопольском районе, отметили в компании. Тем не менее массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют сразу ликвидировать все аварийные отключения, добавили в пресс-службе.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, из-за сильного ветра без света вечером в понедельник осталось около 40 тысяч человек, повалены деревья, перекрыты некоторые дороги, повреждены автомобили, сообщают власти и жители полуострова в соцсетях. В Севастополе также объявлено штормовое предупреждение, по погодным условиям вечером в понедельник работа катеров в Севастопольской бухте прекращена. МЧС предупредило о возможном усилении ветра до 30-35 метров в секунду.

https://ria.ru/20211129/krym-1761354470.html

севастополь

советский район

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, советский район, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго