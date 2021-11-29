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Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток
Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток - РИА Новости, 29.11.2021
Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток
Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток, многочисленные отключения электроэнергии сейчас происходят в Белогорском и Советском районах, сообщила... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:10
2021-11-29T23:10
происшествия
севастополь
советский район
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток, многочисленные отключения электроэнергии сейчас происходят в Белогорском и Советском районах, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго"."29 ноября 2021 года в период действия штормового предупреждения ближе к ночи ветровой фронт сместился восточнее Симферополя: в результате сильных порывов ветра (до 40 м/с) многочисленные отключения фиксируются в Белогорском и Советском районах", - говорится в сообщении.По состоянию на 22.00 (мск) в Крыму нарушена работоспособность двух линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и 35 линий классом напряжения 6-10 кВ.В аварийно-восстановительных работах принимают участие 276 энергетиков, задействовано 102 единицы техники. Благодаря предпринятым действиям удалось оперативно подключить большую часть обесточенных линий и трансформаторных подстанций в Симферополе и Симферопольском районе, отметили в компании. Тем не менее массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют сразу ликвидировать все аварийные отключения, добавили в пресс-службе.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, из-за сильного ветра без света вечером в понедельник осталось около 40 тысяч человек, повалены деревья, перекрыты некоторые дороги, повреждены автомобили, сообщают власти и жители полуострова в соцсетях. В Севастополе также объявлено штормовое предупреждение, по погодным условиям вечером в понедельник работа катеров в Севастопольской бухте прекращена. МЧС предупредило о возможном усилении ветра до 30-35 метров в секунду.
https://ria.ru/20211129/krym-1761354470.html
севастополь
советский район
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происшествия, севастополь, советский район, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крымэнерго
23:10 29.11.2021
 
Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток

Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток — в Белогорский и Советский районы

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВо время шторма на Черном море
Во время шторма на Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер переместился из центра Крыма на восток, многочисленные отключения электроэнергии сейчас происходят в Белогорском и Советском районах, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
"29 ноября 2021 года в период действия штормового предупреждения ближе к ночи ветровой фронт сместился восточнее Симферополя: в результате сильных порывов ветра (до 40 м/с) многочисленные отключения фиксируются в Белогорском и Советском районах", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22.00 (мск) в Крыму нарушена работоспособность двух линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и 35 линий классом напряжения 6-10 кВ.
В аварийно-восстановительных работах принимают участие 276 энергетиков, задействовано 102 единицы техники. Благодаря предпринятым действиям удалось оперативно подключить большую часть обесточенных линий и трансформаторных подстанций в Симферополе и Симферопольском районе, отметили в компании. Тем не менее массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют сразу ликвидировать все аварийные отключения, добавили в пресс-службе.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, из-за сильного ветра без света вечером в понедельник осталось около 40 тысяч человек, повалены деревья, перекрыты некоторые дороги, повреждены автомобили, сообщают власти и жители полуострова в соцсетях. В Севастополе также объявлено штормовое предупреждение, по погодным условиям вечером в понедельник работа катеров в Севастопольской бухте прекращена. МЧС предупредило о возможном усилении ветра до 30-35 метров в секунду.
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
21:36
В Крыму примерно 37 тысяч человек остались без света
 
ПроисшествияСевастопольСоветский районСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крымэнерго
 
 
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