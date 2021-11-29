https://ria.ru/20211129/shtorm-1761355961.html
Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив
Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив - РИА Новости, 29.11.2021
Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив
Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:54
2021-11-29T21:54
2021-11-29T21:54
азов
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
азовское море
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/83/1460778300_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_10eb3541b7eae9248c2819d15b811c53.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Сильный шторм с субботы. С сегодняшнего дня лоцманская проводка судов не осуществляется. Порядка сотни (судов - ред.) в Азове и столько же в районе Черноморского побережья", - рассказали в агентстве.Там добавили, что это связано с запретом высадки лоцманов из-за непогоды. В агентстве так же пояснили, что прохода ждут не только российские суда, но и иностранные. "(Суда - ред.) под иностранным флагом пройти не могут, а суда под российским могут, но не хотят, опасаясь непогоды", - добавили в Росморречфлоте.Керченский пролив находится в акватории Азовского моря и соединяет его с Чёрным морем. Протяжённость полива составляет порядка 45 километров.
https://ria.ru/20211129/krym-1761354470.html
азов
азовское море
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/83/1460778300_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_b185c235e9784e028a58e61da30e5484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азов, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), азовское море, керченский пролив
Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив
Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение притормозилось из-за шторма