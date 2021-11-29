https://ria.ru/20211129/shtorm-1761355961.html

Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив - РИА Новости, 29.11.2021

Примерно 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:54

2021-11-29T21:54

2021-11-29T21:54

азов

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

азовское море

керченский пролив

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Порядка 200 судов, часть из которых находится на Черноморском побережье и часть - на Азовском, ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому притормозилось из-за шторма, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Сильный шторм с субботы. С сегодняшнего дня лоцманская проводка судов не осуществляется. Порядка сотни (судов - ред.) в Азове и столько же в районе Черноморского побережья", - рассказали в агентстве.Там добавили, что это связано с запретом высадки лоцманов из-за непогоды. В агентстве так же пояснили, что прохода ждут не только российские суда, но и иностранные. "(Суда - ред.) под иностранным флагом пройти не могут, а суда под российским могут, но не хотят, опасаясь непогоды", - добавили в Росморречфлоте.Керченский пролив находится в акватории Азовского моря и соединяет его с Чёрным морем. Протяжённость полива составляет порядка 45 километров.

https://ria.ru/20211129/krym-1761354470.html

азов

азовское море

керченский пролив

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азов, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), азовское море, керченский пролив