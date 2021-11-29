https://ria.ru/20211129/shos-1761201229.html

Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии

Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 29.11.2021

Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии

Миссия ШОС не отметила нарушений норм законодательства Киргизии, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, заявил заместитель генсекретаря ШОС РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:32

2021-11-29T07:32

2021-11-29T07:32

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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Миссия ШОС не отметила нарушений норм законодательства Киргизии, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, заявил заместитель генсекретаря ШОС Ерик Ашимов."Миссия признает прошедшие выборы прозрачными и демократичными. Нарушений норм законодательства Кыргызской республики, ставящих под сомнение результаты выборов, не отмечено", - заявил Ашимов от имени миссии на итоговом брифинге.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

https://ria.ru/20211129/organizatsiya-1761200542.html

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