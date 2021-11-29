https://ria.ru/20211129/shos-1761201229.html
Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии
Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 29.11.2021
Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии
Миссия ШОС не отметила нарушений норм законодательства Киргизии, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, заявил заместитель генсекретаря ШОС РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:32
2021-11-29T07:32
2021-11-29T07:32
в мире
киргизия
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761123220_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c0bc9244635f6e0f737be4c6b28e1e8.jpg
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Миссия ШОС не отметила нарушений норм законодательства Киргизии, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, заявил заместитель генсекретаря ШОС Ерик Ашимов."Миссия признает прошедшие выборы прозрачными и демократичными. Нарушений норм законодательства Кыргызской республики, ставящих под сомнение результаты выборов, не отмечено", - заявил Ашимов от имени миссии на итоговом брифинге.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211129/organizatsiya-1761200542.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761123220_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_14af6aa86ca41c7aff2442bdd95685ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, шос
Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии
Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на парламентских выборах в Киргизии
БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости.
Миссия ШОС
не отметила нарушений норм законодательства Киргизии
, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, заявил заместитель генсекретаря ШОС Ерик Ашимов.
"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными и демократичными. Нарушений норм законодательства Кыргызской республики, ставящих под сомнение результаты выборов, не отмечено", - заявил Ашимов от имени миссии на итоговом брифинге.
Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.