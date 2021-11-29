https://ria.ru/20211129/shakhta-1761221147.html

В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота

В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота - РИА Новости, 29.11.2021

В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота

Порядка 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона уже подано в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где на прошлой неделе погибли... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:54

2021-11-29T10:54

2021-11-29T10:55

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Порядка 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона уже подано в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где на прошлой неделе погибли более 50 человек, через пробуренную скважину в целях предупреждения новых возгораний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в аварийный штрек через скважину подано более 19,73 тысячи кубометров азота и 880 килограммов хладона", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что только за минувшие сутки в шахту поступило 7,6 тысячи кубических метров азота и почти 400 килограммов хладона. К реагированию на последствия ЧП в настоящее время привлечены 122 человека и 26 единиц техники.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.

https://ria.ru/20211129/tela-1761208175.html

https://ria.ru/20211129/postradavshie-1761206847.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе