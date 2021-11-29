https://ria.ru/20211129/shakhta-1761221147.html
В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота
В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота - РИА Новости, 29.11.2021
В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота
Порядка 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона уже подано в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где на прошлой неделе погибли... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:54
2021-11-29T10:54
2021-11-29T10:55
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004026_0:34:3056:1752_1920x0_80_0_0_b945e618c601b73315e8de633ab4804f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Порядка 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона уже подано в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где на прошлой неделе погибли более 50 человек, через пробуренную скважину в целях предупреждения новых возгораний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в аварийный штрек через скважину подано более 19,73 тысячи кубометров азота и 880 килограммов хладона", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что только за минувшие сутки в шахту поступило 7,6 тысячи кубических метров азота и почти 400 килограммов хладона. К реагированию на последствия ЧП в настоящее время привлечены 122 человека и 26 единиц техники.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
https://ria.ru/20211129/tela-1761208175.html
https://ria.ru/20211129/postradavshie-1761206847.html
кемеровская область
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004026_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6c8fdac59d38c6840e9171169821feb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:54 29.11.2021 (обновлено: 10:55 29.11.2021)
В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота
В шахту "Листвяжная" закачали почти 20 тысяч кубов азота для предупреждения возгораний