https://ria.ru/20211129/schaste-1761221288.html

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2021

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос

Большинство россиян считают себя счастливыми, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T10:55

2021-11-29T10:55

2021-11-29T10:55

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство россиян считают себя счастливыми, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что 84% считают себя счастливыми, не считают - 14%."Индекс счастья составил 71 п., что на 17 п. превышает показатель марта 2021 г. (54 п.), и на 5 п. превышает показатель предыдущего года (66 п. в ноябре 2020 г.)", - говорится в результатах исследования.Чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря здоровью и жизни своей и своих близких (29%), благодаря тому, что у них есть семья (27%), есть дети (22%), есть общая удовлетворенность жизнью (21%) или хорошая работа (20%).Респонденты отметили, что не могут считать себя счастливыми из-за положения дел в стране (8%), общей нехватки материальных средств (7%), отсутствия стабильности (6%), а также из-за проблем в семье (5%)."Половина россиян (50%) убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. 31% полагают, что среди их знакомых и близких счастливых людей больше, а 13% считают, что больше несчастных", - добавили во ВЦИОМ.Индекс счастья - показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: "В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?". Рассчитывается как разница суммы положительных ответов ("определенно да", "скорее да") и отрицательных ответов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 ноября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211002/schaste-1752801116.html

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общество, вциом, россия