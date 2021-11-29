https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761211335.html
Эксперт оценил призыв ФРГ не вводить санкции против "Северного потока — 2"
Эксперт оценил призыв ФРГ не вводить санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.11.2021
Эксперт оценил призыв ФРГ не вводить санкции против "Северного потока — 2"
Обращение властей ФРГ к конгрессу США с призывом не вводить санкции против "Северного потока — 2" может возыметь эффект, учитывая американскую политическую... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:53
2021-11-29T09:53
2021-11-29T09:53
в мире
украина
сша
евросоюз
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обращение властей ФРГ к конгрессу США с призывом не вводить санкции против "Северного потока — 2" может возыметь эффект, учитывая американскую политическую систему и интересы Германии, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.Ранее портал Axios со ссылкой на документы сообщил, что правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока 2 ", потому что это нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, газопровод не представляет угрозы для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа.Эксперт напомнил, что Германия заинтересована в "Северном потоке — 2" и Берлин давно выступал против американских санкций, считая это вмешательством в свои дела."Немцы пытаются это упредить и явно, эксплицитно показать свою позицию конгрессу, что они считают, что это неправильно. Администрация тоже отрицательно относится к новым предложениям, потому что ужесточение санкций сокращает пространство для маневра", - сказал он в беседе с РИА Новости."На самом деле это (обращение ФРГ к конгрессу США – ред.) может возыметь эффект. Конгресс - это публичный орган, и в американской политической системе это имеет смысл. Озвучить свою позицию, почему не согласны. Тем более что в самих США у них есть союзник в виде администрации, демократов. Это очень разумно с учетом политической системы США и интересов Германии. Так что абсолютно не зря. Нельзя, конечно, надеяться, что это такая палочка-выручалочка, но и без обращения шансов на прохождение этого законопроекта очень мало. Но обращение не помешает, почему нет", - подчеркнул он.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://radiosputnik.ria.ru/20211125/1760779238.html
https://ria.ru/20211128/potok-1761107917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, евросоюз, северный поток — 2, цены на нефть
Эксперт оценил призыв ФРГ не вводить санкции против "Северного потока — 2"
Программный директор РСМД Тимофеев: призыв ФРГ по "Северному потоку — 2" может сработать
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Обращение властей ФРГ к конгрессу США с призывом не вводить санкции против "Северного потока — 2" может возыметь эффект, учитывая американскую политическую систему и интересы Германии, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
Ранее портал Axios со ссылкой на документы сообщил, что правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока 2 ", потому что это нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, газопровод не представляет угрозы для Украины, пока через страну осуществляется транзит газа.
Эксперт напомнил, что Германия заинтересована в "Северном потоке — 2" и Берлин давно выступал против американских санкций, считая это вмешательством в свои дела.
"Немцы пытаются это упредить и явно, эксплицитно показать свою позицию конгрессу, что они считают, что это неправильно. Администрация тоже отрицательно относится к новым предложениям, потому что ужесточение санкций сокращает пространство для маневра", - сказал он в беседе с РИА Новости.
"На самом деле это (обращение ФРГ к конгрессу США
– ред.) может возыметь эффект. Конгресс - это публичный орган, и в американской политической системе это имеет смысл. Озвучить свою позицию, почему не согласны. Тем более что в самих США у них есть союзник в виде администрации, демократов. Это очень разумно с учетом политической системы США и интересов Германии
. Так что абсолютно не зря. Нельзя, конечно, надеяться, что это такая палочка-выручалочка, но и без обращения шансов на прохождение этого законопроекта очень мало. Но обращение не помешает, почему нет", - подчеркнул он.
Проект "Северный поток — 2
" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море
до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
, опасающаяся потерять транзит. США ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России
, так и Евросоюзу
.