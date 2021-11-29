https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html

ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 29.11.2021

ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T00:23

2021-11-29T00:23

2021-11-29T00:54

безопасность

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".Юдин уточнил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.Ранее сообщалось, что к концу 2024 года, по плану, ВКС получат 22 многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, а к 2028-му их число в Вооруженных силах России доведут до 76.Сейчас Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

https://ria.ru/20211112/su-57-1758677189.html

россия

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2021

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безопасность, воздушно-космические силы россии, россия