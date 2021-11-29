https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html
ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 29.11.2021
ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T00:23
2021-11-29T00:23
2021-11-29T00:54
безопасность
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".Юдин уточнил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.Ранее сообщалось, что к концу 2024 года, по плану, ВКС получат 22 многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, а к 2028-му их число в Вооруженных силах России доведут до 76.Сейчас Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
https://ria.ru/20211112/su-57-1758677189.html
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безопасность, воздушно-космические силы россии, россия
00:23 29.11.2021 (обновлено: 00:54 29.11.2021)
ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
Генерал-лейтенант Юдин сообщил, что ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС
генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда"
.
"Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск - годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники – ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием", - сказал он.
Юдин уточнил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Ранее сообщалось, что к концу 2024 года, по плану, ВКС получат 22 многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, а к 2028-му их число в Вооруженных силах России доведут до 76.
Сейчас Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских Вооруженных силах несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, проходит госиспытания гиперзвуковая ракета "Циркон", несут боевое дежурство стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".