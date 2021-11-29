https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761335393.html

СМИ распространили кадры "раздачи" денег митингующим в поддержку Саакашвили

СМИ распространили кадры "раздачи" денег митингующим в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 29.11.2021

СМИ распространили кадры "раздачи" денег митингующим в поддержку Саакашвили

Грузинские СМИ распространили кадры "раздачи" денег участникам прошедшей в Тбилиси акции в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:17

2021-11-29T19:17

2021-11-29T20:08

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Грузинские СМИ распространили кадры "раздачи" денег участникам прошедшей в Тбилиси акции в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили.На видео некий мужчина пересчитывает купюры, а затем частями отдает их другому. Ролик быстро распространился в соцсетях.Акция сторонников Саакашвили прошла в понедельник перед зданием горсуда, где проходило заседание по делу экс-президента. Саакашвили привезли на процесс из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки. Это было первое появление политика на публике после задержания. Сотни сторонников Саакашвили перекрыли проезжую часть проспекта близ суда, за неподчинение полиции задержали 15 человек.Саакашвили держал голодовку с 1 октября (когда его задержали) по 11 ноября. В Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае политика приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме — он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761275797.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили