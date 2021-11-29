https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761207100.html

Саакашвили привезли в суд на заседание

Саакашвили привезли в суд на заседание - РИА Новости, 29.11.2021

Саакашвили привезли в суд на заседание

Заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя в Тбилисский городской суд, где в 11.00 (10.00 мск)... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T09:22

2021-11-29T09:22

2021-11-29T11:07

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя в Тбилисский городской суд, где в 11.00 (10.00 мск) начнется заседание по одному из его дел, передает телекомпания "Пирвели".Очередное заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании "Имеди", в которых обвиняется экс-президент, пройдет в Тбилисском городском суде в понедельник. Это будет первое появление политика на публике после его задержания."В эти минуты Саакашвили доставили в здание горсуда. Мы можем с точностью сказать, что сегодня Саакашвили выступит перед народом", - сообщает телекомпания.Первое слушание по данному делу состоялось 10 ноября. Тогда Саакашвили не допустили в зал заседаний с целью безопасности. Суд уже отменил Саакашвили меру пресечения в виде ареста по этому делу, однако политик остается в заключении, так как он осужден по другим делам.Сейчас политик находится в Горийском военном госпитале, где проходит лечение после 50-дневной голодовки.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211125/saakashvili-1760708654.html

https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760604757.html

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