16:14 29.11.2021 (обновлено: 16:57 29.11.2021)
Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Конкретная дата контактов США и России по визам пока не определена, но Москва не хочет затягивать со встречей и готова была бы провести ее в декабре, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не хотели бы затягивать со встречей. Но вопрос в том, когда американская сторона будет готова отреагировать на некоторые наши сигналы, направленные в ходе предыдущего раунда",- сказал Рябков.
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"Если встреча состоится в декабре, это хорошо. Мы готовы. С нашей стороны готовность есть, но пока нет подтверждения от американцев",- отметил замминистра.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре.
Предыдущий раунд консультаций двух стран по визовым вопросам прошел в Вене в ноябре на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев , американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.