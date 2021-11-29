https://ria.ru/20211129/ryabkov-1761297225.html

Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков

Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2021

Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков

Конкретная дата контактов США и России по визам пока не определена, но Москва не хочет затягивать со встречей и готова была бы провести ее в декабре, заявил... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:14

2021-11-29T16:14

2021-11-29T16:57

в мире

сша

москва

сергей рябков

россия

александр дарчиев

кристофер робинсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Конкретная дата контактов США и России по визам пока не определена, но Москва не хочет затягивать со встречей и готова была бы провести ее в декабре, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не хотели бы затягивать со встречей. Но вопрос в том, когда американская сторона будет готова отреагировать на некоторые наши сигналы, направленные в ходе предыдущего раунда",- сказал Рябков."Если встреча состоится в декабре, это хорошо. Мы готовы. С нашей стороны готовность есть, но пока нет подтверждения от американцев",- отметил замминистра.Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре.Предыдущий раунд консультаций двух стран по визовым вопросам прошел в Вене в ноябре на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев , американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.

https://ria.ru/20211110/vstrecha-1758336936.html

https://ria.ru/20211129/viza-1761249468.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, сергей рябков, россия, александр дарчиев, кристофер робинсон