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Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков
Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2021
Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков
Конкретная дата контактов США и России по визам пока не определена, но Москва не хочет затягивать со встречей и готова была бы провести ее в декабре, заявил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T16:14
2021-11-29T16:57
в мире
сша
москва
сергей рябков
россия
александр дарчиев
кристофер робинсон
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Конкретная дата контактов США и России по визам пока не определена, но Москва не хочет затягивать со встречей и готова была бы провести ее в декабре, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не хотели бы затягивать со встречей. Но вопрос в том, когда американская сторона будет готова отреагировать на некоторые наши сигналы, направленные в ходе предыдущего раунда",- сказал Рябков."Если встреча состоится в декабре, это хорошо. Мы готовы. С нашей стороны готовность есть, но пока нет подтверждения от американцев",- отметил замминистра.Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре.Предыдущий раунд консультаций двух стран по визовым вопросам прошел в Вене в ноябре на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев , американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
https://ria.ru/20211110/vstrecha-1758336936.html
https://ria.ru/20211129/viza-1761249468.html
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в мире, сша, москва, сергей рябков, россия, александр дарчиев, кристофер робинсон
16:14 29.11.2021 (обновлено: 16:57 29.11.2021)
 
Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Конкретная дата контактов США и России по визам пока не определена, но Москва не хочет затягивать со встречей и готова была бы провести ее в декабре, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не хотели бы затягивать со встречей. Но вопрос в том, когда американская сторона будет готова отреагировать на некоторые наши сигналы, направленные в ходе предыдущего раунда",- сказал Рябков.
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"Если встреча состоится в декабре, это хорошо. Мы готовы. С нашей стороны готовность есть, но пока нет подтверждения от американцев",- отметил замминистра.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что консультации по визовым вопросам с США продолжатся в декабре.
Предыдущий раунд консультаций двух стран по визовым вопросам прошел в Вене в ноябре на уровне директоров профильных департаментов. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев , американскую сторону, по информации РИА Новости, представлял первый зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено. Россия потребовала от США не нанимать граждан России на работу в качестве ответной меры на очередные санкции, которые Вашингтон ввел в апреле.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 12:45
В МИД рассказали о консультациях с США по выдаче виз
 
В миреСШАМоскваСергей РябковРоссияАлександр ДарчиевКристофер Робинсон
 
 
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