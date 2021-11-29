https://ria.ru/20211129/rubl-1761200960.html

Рубль резко вырос к доллару и евро

Рубль резко вырос к доллару и евро - РИА Новости, 29.11.2021

Рубль резко вырос к доллару и евро

Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:24

2021-11-29T07:24

2021-11-29T10:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" 07:06 мск снижалась на 71 копейку — до 74,9 рубля, европейская — на 1,03 рубля, до 84,47 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,27% — до 74,65 доллара за баррель. В пятницу цены на сырье рухнули на 11-13%, до минимального уровня с сентября. Это связано с распространением нового омикрон-штамма коронавируса, который ВОЗ классифицировала как "вызывающий беспокойство". Несколько стран ввели ограничения на въезд из государств, где он распространяется.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, московская биржа, цены на нефть