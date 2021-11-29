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Рубль резко вырос к доллару и евро
Рубль резко вырос к доллару и евро - РИА Новости, 29.11.2021
Рубль резко вырос к доллару и евро
Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:24
2021-11-29T07:24
2021-11-29T10:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
московская биржа
цены на нефть
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" 07:06 мск снижалась на 71 копейку — до 74,9 рубля, европейская — на 1,03 рубля, до 84,47 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,27% — до 74,65 доллара за баррель. В пятницу цены на сырье рухнули на 11-13%, до минимального уровня с сентября. Это связано с распространением нового омикрон-штамма коронавируса, который ВОЗ классифицировала как "вызывающий беспокойство". Несколько стран ввели ограничения на въезд из государств, где он распространяется.
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экономика, brent, московская биржа, цены на нефть
07:24 29.11.2021 (обновлено: 10:45 29.11.2021)
Рубль резко вырос к доллару и евро
Рубль заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью