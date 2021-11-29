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В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море
В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море - РИА Новости, 29.11.2021
В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море
Россию тревожит ситуация в черноморском регионе, она искусственно нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:10
2021-11-29T18:42
черноморский регион
россия
в мире
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россию тревожит ситуация в черноморском регионе, она искусственно нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."На самом деле, да, действительно, нас тревожит ситуация в черноморском регионе, опять же, она искусственно нагнетается", - сказал Грушко на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Отношения России и НАТО: жирная точка или продолжение следует?""Более того, мы не должны забывать, что когда-то среди прибрежных государств только одно государство (Турция - ред.) было членом НАТО, сегодня - Болгария, Румыния. И когда НАТО делает вид, что оно очень испугано нашим усилением в этом регионе, это абсолютно не соответствует действительности", - отметил замглавы МИД России.Грушко отметил, что видно "все больше попыток обеспечить квазипостоянное присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря". По его словам, Турция четко придерживается режима Конвенции Монтрё, который ограничивает пребывание в море кораблей не прибрежных государств 21 днем, и Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться."Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность", - подчеркнул он.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html
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черноморский регион, россия, в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:10 29.11.2021 (обновлено: 18:42 29.11.2021)
 
В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море

МИД: Россию тревожит искусственное нагнетание ситуации в черноморском регионе

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россию тревожит ситуация в черноморском регионе, она искусственно нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"На самом деле, да, действительно, нас тревожит ситуация в черноморском регионе, опять же, она искусственно нагнетается", - сказал Грушко на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Отношения России и НАТО: жирная точка или продолжение следует?"
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"Более того, мы не должны забывать, что когда-то среди прибрежных государств только одно государство (Турция - ред.) было членом НАТО, сегодня - Болгария, Румыния. И когда НАТО делает вид, что оно очень испугано нашим усилением в этом регионе, это абсолютно не соответствует действительности", - отметил замглавы МИД России.
Грушко отметил, что видно "все больше попыток обеспечить квазипостоянное присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря". По его словам, Турция четко придерживается режима Конвенции Монтрё, который ограничивает пребывание в море кораблей не прибрежных государств 21 днем, и Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться.
"Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность", - подчеркнул он.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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Черноморский регионРоссияВ миреАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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