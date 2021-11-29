18:10 29.11.2021 (обновлено: 18:42 29.11.2021)
В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море
МИД: Россию тревожит искусственное нагнетание ситуации в черноморском регионе
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россию тревожит ситуация в черноморском регионе, она искусственно нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"На самом деле, да, действительно, нас тревожит ситуация в черноморском регионе, опять же, она искусственно нагнетается", - сказал Грушко на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Отношения России и НАТО: жирная точка или продолжение следует?"
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"Более того, мы не должны забывать, что когда-то среди прибрежных государств только одно государство (Турция - ред.) было членом НАТО, сегодня - Болгария, Румыния. И когда НАТО делает вид, что оно очень испугано нашим усилением в этом регионе, это абсолютно не соответствует действительности", - отметил замглавы МИД России.
Грушко отметил, что видно "все больше попыток обеспечить квазипостоянное присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря". По его словам, Турция четко придерживается режима Конвенции Монтрё, который ограничивает пребывание в море кораблей не прибрежных государств 21 днем, и Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться.
"Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность", - подчеркнул он.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
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