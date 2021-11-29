https://ria.ru/20211129/rossiya-1761323681.html

В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море

В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море - РИА Новости, 29.11.2021

В МИД заявили об искусственном нагнетании ситуации в Черном море

Россию тревожит ситуация в черноморском регионе, она искусственно нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:10

2021-11-29T18:10

2021-11-29T18:42

черноморский регион

россия

в мире

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россию тревожит ситуация в черноморском регионе, она искусственно нагнетается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."На самом деле, да, действительно, нас тревожит ситуация в черноморском регионе, опять же, она искусственно нагнетается", - сказал Грушко на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии "Отношения России и НАТО: жирная точка или продолжение следует?""Более того, мы не должны забывать, что когда-то среди прибрежных государств только одно государство (Турция - ред.) было членом НАТО, сегодня - Болгария, Румыния. И когда НАТО делает вид, что оно очень испугано нашим усилением в этом регионе, это абсолютно не соответствует действительности", - отметил замглавы МИД России.Грушко отметил, что видно "все больше попыток обеспечить квазипостоянное присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря". По его словам, Турция четко придерживается режима Конвенции Монтрё, который ограничивает пребывание в море кораблей не прибрежных государств 21 днем, и Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться."Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность", - подчеркнул он.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html

https://ria.ru/20211120/krym-1759937996.html

черноморский регион

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский регион, россия, в мире, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)