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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/romanenko-1761328826.html
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко - РИА Новости, 29.11.2021
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко
Мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Сергей Капков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:52
2021-11-29T20:42
культура
сергей капков
россия
константин романенко
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Сергей Капков. "К сожалению, да", - подтвердил Капков информацию о смерти мультипликатора.Он добавил, что у Романенко было потрясающее окружение, а его семья состояла из "фактически основоположников советской анимации""Костя, он как бы женившись на Ксении, вошел в эту семью и стал там фактически вот родным, и был замечательный совершенно человек. Работал в основном на "Экран", творческое объединение "Экран"... Это вот "Великолепный Гоша", и Кот Леопольд, и так далее. Там такие, конечно, режиссерские больше работы были, а вот он был тем, кто осуществлял, одушевлял этих персонажей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что совместно с женой Романенко выпускал детские книги, увлекался резьбой по дереву. "И последний год – либо книжки, либо на даче работал. На даче он и умер", - заключил Капков.
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сергей капков, россия, константин романенко
18:52 29.11.2021 (обновлено: 20:42 29.11.2021)
 
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко

Один из создателей мультфильма о коте Леопольде Романенко умер на 73-м году жизни

© Фото с сайта Аниматор.руМультипликатор Константин Романенко
Мультипликатор Константин Романенко
© Фото с сайта Аниматор.ру
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Сергей Капков.
"К сожалению, да", - подтвердил Капков информацию о смерти мультипликатора.
© ТО "Экран"Кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"
Кадр из мультфильма Приключения кота Леопольда
© ТО "Экран"
Кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"
Он добавил, что у Романенко было потрясающее окружение, а его семья состояла из "фактически основоположников советской анимации"
"Костя, он как бы женившись на Ксении, вошел в эту семью и стал там фактически вот родным, и был замечательный совершенно человек. Работал в основном на "Экран", творческое объединение "Экран"... Это вот "Великолепный Гоша", и Кот Леопольд, и так далее. Там такие, конечно, режиссерские больше работы были, а вот он был тем, кто осуществлял, одушевлял этих персонажей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что совместно с женой Романенко выпускал детские книги, увлекался резьбой по дереву. "И последний год – либо книжки, либо на даче работал. На даче он и умер", - заключил Капков.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из мультипликационного фильма "Приключения кота Леопольда"
Кадр из мультипликационного фильма Приключения кота Леопольда - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из мультипликационного фильма "Приключения кота Леопольда"
 
КультураСергей КапковРоссияКонстантин Романенко
 
 
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