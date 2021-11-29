https://ria.ru/20211129/romanenko-1761328826.html
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко - РИА Новости, 29.11.2021
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко
Мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Сергей Капков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:52
2021-11-29T18:52
2021-11-29T20:42
культура
сергей капков
россия
константин романенко
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мультипликатор Константин Романенко, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Сергей Капков. "К сожалению, да", - подтвердил Капков информацию о смерти мультипликатора.Он добавил, что у Романенко было потрясающее окружение, а его семья состояла из "фактически основоположников советской анимации""Костя, он как бы женившись на Ксении, вошел в эту семью и стал там фактически вот родным, и был замечательный совершенно человек. Работал в основном на "Экран", творческое объединение "Экран"... Это вот "Великолепный Гоша", и Кот Леопольд, и так далее. Там такие, конечно, режиссерские больше работы были, а вот он был тем, кто осуществлял, одушевлял этих персонажей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что совместно с женой Романенко выпускал детские книги, увлекался резьбой по дереву. "И последний год – либо книжки, либо на даче работал. На даче он и умер", - заключил Капков.
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сергей капков, россия, константин романенко
18:52 29.11.2021 (обновлено: 20:42 29.11.2021)
Умер один из создателей мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко
Один из создателей мультфильма о коте Леопольде Романенко умер на 73-м году жизни
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Мультипликатор Константин Романенко
, работавший над мультфильмом о коте Леопольде, скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер Сергей Капков.
"К сожалению, да", - подтвердил Капков информацию о смерти мультипликатора.
Он добавил, что у Романенко было потрясающее окружение, а его семья состояла из "фактически основоположников советской анимации"
"Костя, он как бы женившись на Ксении, вошел в эту семью и стал там фактически вот родным, и был замечательный совершенно человек. Работал в основном на "Экран", творческое объединение "Экран"... Это вот "Великолепный Гоша", и Кот Леопольд, и так далее. Там такие, конечно, режиссерские больше работы были, а вот он был тем, кто осуществлял, одушевлял этих персонажей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что совместно с женой Романенко выпускал детские книги, увлекался резьбой по дереву. "И последний год – либо книжки, либо на даче работал. На даче он и умер", - заключил Капков.