https://ria.ru/20211129/reyting-1761285654.html

"Авито" возглавил рейтинги шопинг-приложений от App Annie

"Авито" возглавил рейтинги шопинг-приложений от App Annie - РИА Новости, 29.11.2021

"Авито" возглавил рейтинги шопинг-приложений от App Annie

Компания "Авито" стала лидером сразу в нескольких рейтингах шопинг-приложений, которые представил ведущий мировой поставщик данных и аналитики мобильного рынка... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:21

2021-11-29T15:21

2021-11-29T15:21

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Компания "Авито" стала лидером сразу в нескольких рейтингах шопинг-приложений, которые представил ведущий мировой поставщик данных и аналитики мобильного рынка App Annie.По данным App Annie на конец октября текущего года, приложение "Авито" опередило конкурентов по следующим показателям: количество активных пользователей в месяц, общее количество сессий пользователей и время, проводимое пользователями в приложении.В рейтинге оценивались приложения отдельных магазинов, маркетплейсы, доставки продуктов и другие аналогичные сервисы. Таким образом, аналитики App Annie отметили необычный тренд, когда социальный маркетплейс обогнал приложения традиционных магазинов."Сейчас мы наблюдаем устойчивый рост тренда на разумное потребление, когда людям нравится давать вторую жизнь вещам и ощущать свой вклад в снижение нагрузки на экологию. Эта идея как раз и зашита при рождении в ДНК нашей компании", - прокомментировал директор "Авито" по коммерции и маркетингу Игорь Макаров.Накануне "черной пятницы" аналитики App Annie также отметили дополнительный всплеск активности пользователей, которые начинают готовиться к новогодним праздникам и искать для своих близких подарки.В "Авито" указывают, что сегодня на платформе активно развиваются два направления: предложения от частных продавцов и продажа новых товаров. На платформе регистрируется все больше коммерческих организаций, как крупных компаний, так и представителей среднего и малого бизнеса, производящих качественные вещи. Они успешно конкурируют с продукцией известных брендов.Одним из факторов роста показателей активности пользователей в компании считают активное развитие сервиса "Авито Доставка" на всей территории России. Купить вещи можно не только в своем регионе, но и в любом другом регионе через безопасную сделку на платформе. Самой "длинной" доставкой в октябре стала посылка из Симферополя в Петропавловск-Камчатский.Для повышения уровня безопасности клиентов "Авито" в ближайшее время планирует добавить возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на портал Госуслуг.

https://ria.ru/20211124/verifikatsiya-1760557706.html

https://ria.ru/20211108/kompensatsiya-1758073165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, россия, авито