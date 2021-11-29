https://ria.ru/20211129/reys-1761224134.html

В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак

В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак - РИА Новости, 29.11.2021

В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак

Запланированный на понедельник вывозной рейс Iraqi Airways из белорусской столицы в Эрбиль выполняться не будет, сообщил Национальный аэропорт "Минск". РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:16

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Запланированный на понедельник вывозной рейс Iraqi Airways из белорусской столицы в Эрбиль выполняться не будет, сообщил Национальный аэропорт "Минск"."Двадцать девятого ноября вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль выполняться не будет", - говорится в сообщении аэропорта в его официальном Telegram-канале.На прошлой неделе состоялось четыре вывозных рейса Iraqi Airways, которые доставили домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернулись на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составило на воскресенье около 1900 человек. Кроме того, сообщалось, что еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало текущей недели, в том числе один из них – в понедельник.

https://ria.ru/20211129/bezhentsy-1761225228.html

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