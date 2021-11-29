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В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак
В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак - РИА Новости, 29.11.2021
В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак
Запланированный на понедельник вывозной рейс Iraqi Airways из белорусской столицы в Эрбиль выполняться не будет, сообщил Национальный аэропорт "Минск". РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:16
2021-11-29T11:17
в мире
эрбиль
белоруссия
ирак
iraqi airways
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Запланированный на понедельник вывозной рейс Iraqi Airways из белорусской столицы в Эрбиль выполняться не будет, сообщил Национальный аэропорт "Минск"."Двадцать девятого ноября вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль выполняться не будет", - говорится в сообщении аэропорта в его официальном Telegram-канале.На прошлой неделе состоялось четыре вывозных рейса Iraqi Airways, которые доставили домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернулись на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составило на воскресенье около 1900 человек. Кроме того, сообщалось, что еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало текущей недели, в том числе один из них – в понедельник.
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в мире, эрбиль, белоруссия, ирак, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:16 29.11.2021 (обновлено: 11:17 29.11.2021)
 
В Белоруссии отменили вывозной рейс в Ирак

В Белоруссии отменили вывозной рейс Iraqi Airways для беженцев

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
Беженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Запланированный на понедельник вывозной рейс Iraqi Airways из белорусской столицы в Эрбиль выполняться не будет, сообщил Национальный аэропорт "Минск".
"Двадцать девятого ноября вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль выполняться не будет", - говорится в сообщении аэропорта в его официальном Telegram-канале.
На прошлой неделе состоялось четыре вывозных рейса Iraqi Airways, которые доставили домой иракских граждан, ранее безуспешно пытавшихся попасть с территории Белоруссии в страны ЕС. Всего в ноябре выполнено пять рейсов. Общее число иракских мигрантов, которые вернулись на родину с белорусской территории вывозными рейсами, составило на воскресенье около 1900 человек. Кроме того, сообщалось, что еще два вывозных рейса в Эрбиль запланированы на начало текущей недели, в том числе один из них – в понедельник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
11:15
Лукашенко заявил о новом случае гибели беженца на границе
 
В миреЭрбильБелоруссияИракIraqi AirwaysСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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