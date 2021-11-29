https://ria.ru/20211129/rebenok-1761208358.html
Во Владивостоке завели дело после смерти ребенка в больнице
Во Владивостоке завели дело после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.11.2021
Во Владивостоке завели дело после смерти ребенка в больнице
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как восьмилетний мальчик, побывав в двух медучреждениях, скончался в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T09:31
2021-11-29T09:31
2021-11-29T09:31
происшествия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как восьмилетний мальчик, побывав в двух медучреждениях, скончался в больнице Владивостока, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.В одном из местных Instagram-пабликов опубликовали сообщение девушки, которая рассказала, что ее восьмилетний брат умер в больнице. По ее словам, у ребенка заболел живот, скорая привезла его в краевую детскую клиническую больницу №1, оттуда ребенка отправили в инфекционную больницу. Сестра мальчика отмечает, что ребенка в тяжелом состоянии пришлось везти в больницу ей самой, там ему поставили только капельницу с физраствором. На следующий день мальчика вновь увезли на скорой в детскую клиническую больницу, где он скончался, пишет девушка.Прокуратура в понедельник сообщила, что начата проверка. Минздрав региона также проверяет работу медиков, по итогу "будут приняты организационные выводы"."В следственные органы СК РФ по Приморскому краю поступило заявление от женщины о том, что 13 ноября 2021 года работники двух медицинских учреждений, находящихся в городе Владивосток, ненадлежаще исполнили свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи ее восьмилетнему сыну. В результате этого ребенок на следующие сутки скончался. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка. Также будет установлено, была ли причинно-следственная связь между действиями (бездействием) медиков и смертью мальчика.
https://ria.ru/20210527/rebenok-1734477699.html
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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия
Во Владивостоке завели дело после смерти ребенка в больнице
Во Владивостоке завели дело после смерти восьмилетнего ребенка в больнице
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как восьмилетний мальчик, побывав в двух медучреждениях, скончался в больнице Владивостока
, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю
.
В одном из местных Instagram-пабликов опубликовали сообщение девушки, которая рассказала, что ее восьмилетний брат умер в больнице. По ее словам, у ребенка заболел живот, скорая привезла его в краевую детскую клиническую больницу №1, оттуда ребенка отправили в инфекционную больницу. Сестра мальчика отмечает, что ребенка в тяжелом состоянии пришлось везти в больницу ей самой, там ему поставили только капельницу с физраствором. На следующий день мальчика вновь увезли на скорой в детскую клиническую больницу, где он скончался, пишет девушка.
Прокуратура в понедельник сообщила, что начата проверка. Минздрав региона также проверяет работу медиков, по итогу "будут приняты организационные выводы".
"В следственные органы СК РФ по Приморскому краю поступило заявление от женщины о том, что 13 ноября 2021 года работники двух медицинских учреждений, находящихся в городе Владивосток, ненадлежаще исполнили свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи ее восьмилетнему сыну. В результате этого ребенок на следующие сутки скончался. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причина смерти ребенка. Также будет установлено, была ли причинно-следственная связь между действиями (бездействием) медиков и смертью мальчика.