https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html

На Украине просят Запад развалить Россию на 15 государств

Украинский дипломат потребовал от Запада "развалить" Россию - РИА Новости, 29.11.2021

На Украине просят Запад развалить Россию на 15 государств

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "Пятого канала" попросил западные страны "развалить" Россию. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:38

2021-11-29T15:38

2021-11-29T15:44

политика

украина

сша

воронеж

владимир огрызко

евросоюз

поволжье

россия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "Пятого канала" попросил западные страны "развалить" Россию.По мнению экс-чиновника, Запад должен "идти до конца" в этом вопросе и потратить сотни миллиардов долларов, чтобы на месте России возникли новые страны. Как считает Огрызко, США и Евросоюз смогут хорошо на них заработать и вернуть себе потраченные деньги.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, бывший депутат Рады Борислав Береза призвал дождаться "развала" соседнего государства, чтобы отобрать Крым, националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области, а писатель Петр Кралюк предъявил претензии на Поволжье.В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Киевские политики, заявляющие о насильственном захвате российских территорий, играют на чувствах жителей страны и пытаются таким способом отвлечь их от внутренних проблем Украины, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

https://ria.ru/20211129/melnik-1761191061.html

украина

сша

воронеж

поволжье

россия

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политика, украина, сша, воронеж, владимир огрызко, евросоюз, поволжье, россия