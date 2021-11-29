https://ria.ru/20211129/razval-1761289824.html
На Украине просят Запад развалить Россию на 15 государств
Украинский дипломат потребовал от Запада "развалить" Россию - РИА Новости, 29.11.2021
На Украине просят Запад развалить Россию на 15 государств
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "Пятого канала" попросил западные страны "развалить" Россию. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:38
2021-11-29T15:44
политика
украина
сша
воронеж
владимир огрызко
евросоюз
поволжье
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "Пятого канала" попросил западные страны "развалить" Россию.По мнению экс-чиновника, Запад должен "идти до конца" в этом вопросе и потратить сотни миллиардов долларов, чтобы на месте России возникли новые страны. Как считает Огрызко, США и Евросоюз смогут хорошо на них заработать и вернуть себе потраченные деньги.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, бывший депутат Рады Борислав Береза призвал дождаться "развала" соседнего государства, чтобы отобрать Крым, националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области, а писатель Петр Кралюк предъявил претензии на Поволжье.В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Киевские политики, заявляющие о насильственном захвате российских территорий, играют на чувствах жителей страны и пытаются таким способом отвлечь их от внутренних проблем Украины, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
https://ria.ru/20211129/melnik-1761191061.html
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политика, украина, сша, воронеж, владимир огрызко, евросоюз, поволжье, россия
15:38 29.11.2021 (обновлено: 15:44 29.11.2021)
Украинский дипломат потребовал от Запада "развалить" Россию
Экс-глава МИД Украины Огрызко потребовал от Запада "развалить Россию на 15 государств"