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Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков
Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков - РИА Новости, 29.11.2021
Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков
Работа парламента на Соломоновых островах, здание которого ранее было подожжено в ходе беспорядков, возобновилась в понедельник. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T07:22
2021-11-29T07:22
в мире
соломоновы острова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Работа парламента на Соломоновых островах, здание которого ранее было подожжено в ходе беспорядков, возобновилась в понедельник."Парламент возобновил работу и принял два положения", - говорится в заявлении, размещенном в Facebook законодательного органа.Первый документ касался чрезвычайного положения, второй - санкционирования расходов. Парламент решил оставить в силе действие ЧП до истечения четырех месяцев.В субботу королевская полиция Соломоновых островов сообщила о задержании более 100 подозреваемых в связи с беспорядками и грабежами в столице страны Хониаре. Также, по данным правоохранителей, по меньшей мере три человека погибли из-за беспорядков в столице.Ранее на минувшей неделе в Хониаре вспыхнули беспорядки, были подожжены здание парламента и магазины в центральном районе. С 24 ноября там был введен временный режим локдауна, который теперь продлен до последующего распоряжения. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре заявил австралийскому телеканалу ABC, что за беспорядками в столице стоят внешние силы из-за стремления его правительства развивать отношения с Китаем. Оппозиция на Соломоновых островах, напротив, считает беспорядки сугубо внутренней проблемой.Беспорядки возникли во время протестов съехавшихся в столицу жителей острова Малаита. Они недовольны политикой правительства и требуют отставки премьер-министра. Как сообщал ранее новозеландский телеканал 1News, сцены насилия в Хониаре напомнили беспорядки 2006 года, когда демонстранты, недовольные избранием тогдашнего премьера Снайдера Рини, разнесли Чайнатаун, большая часть которого была сожжена.
https://radiosputnik.ria.ru/20211124/ostrov-1760470133.html
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в мире, соломоновы острова
07:22 29.11.2021
 
Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков

Парламент Соломоновых островов возобновил свою работу после беспорядков

© AFP 2021 / ZFM Radio/Job Rongo'au FuooПожар во время беспорядков в Хониаре на Соломоновых островах
Пожар во время беспорядков в Хониаре на Соломоновых островах - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / ZFM Radio/Job Rongo'au Fuoo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Работа парламента на Соломоновых островах, здание которого ранее было подожжено в ходе беспорядков, возобновилась в понедельник.
"Парламент возобновил работу и принял два положения", - говорится в заявлении, размещенном в Facebook законодательного органа.
Первый документ касался чрезвычайного положения, второй - санкционирования расходов. Парламент решил оставить в силе действие ЧП до истечения четырех месяцев.
В субботу королевская полиция Соломоновых островов сообщила о задержании более 100 подозреваемых в связи с беспорядками и грабежами в столице страны Хониаре. Также, по данным правоохранителей, по меньшей мере три человека погибли из-за беспорядков в столице.
Ранее на минувшей неделе в Хониаре вспыхнули беспорядки, были подожжены здание парламента и магазины в центральном районе. С 24 ноября там был введен временный режим локдауна, который теперь продлен до последующего распоряжения. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре заявил австралийскому телеканалу ABC, что за беспорядками в столице стоят внешние силы из-за стремления его правительства развивать отношения с Китаем. Оппозиция на Соломоновых островах, напротив, считает беспорядки сугубо внутренней проблемой.
Беспорядки возникли во время протестов съехавшихся в столицу жителей острова Малаита. Они недовольны политикой правительства и требуют отставки премьер-министра. Как сообщал ранее новозеландский телеканал 1News, сцены насилия в Хониаре напомнили беспорядки 2006 года, когда демонстранты, недовольные избранием тогдашнего премьера Снайдера Рини, разнесли Чайнатаун, большая часть которого была сожжена.
Соломоновы острова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 10:39В мире
Жители Соломоновых островов подожгли здание парламента
 
В миреСоломоновы острова
 
 
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