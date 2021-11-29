Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков
Парламент Соломоновых островов возобновил свою работу после беспорядков
© AFP 2021 / ZFM Radio/Job Rongo'au FuooПожар во время беспорядков в Хониаре на Соломоновых островах
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Работа парламента на Соломоновых островах, здание которого ранее было подожжено в ходе беспорядков, возобновилась в понедельник.
"Парламент возобновил работу и принял два положения", - говорится в заявлении, размещенном в Facebook законодательного органа.
Первый документ касался чрезвычайного положения, второй - санкционирования расходов. Парламент решил оставить в силе действие ЧП до истечения четырех месяцев.
В субботу королевская полиция Соломоновых островов сообщила о задержании более 100 подозреваемых в связи с беспорядками и грабежами в столице страны Хониаре. Также, по данным правоохранителей, по меньшей мере три человека погибли из-за беспорядков в столице.
Ранее на минувшей неделе в Хониаре вспыхнули беспорядки, были подожжены здание парламента и магазины в центральном районе. С 24 ноября там был введен временный режим локдауна, который теперь продлен до последующего распоряжения. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре заявил австралийскому телеканалу ABC, что за беспорядками в столице стоят внешние силы из-за стремления его правительства развивать отношения с Китаем. Оппозиция на Соломоновых островах, напротив, считает беспорядки сугубо внутренней проблемой.
Беспорядки возникли во время протестов съехавшихся в столицу жителей острова Малаита. Они недовольны политикой правительства и требуют отставки премьер-министра. Как сообщал ранее новозеландский телеканал 1News, сцены насилия в Хониаре напомнили беспорядки 2006 года, когда демонстранты, недовольные избранием тогдашнего премьера Снайдера Рини, разнесли Чайнатаун, большая часть которого была сожжена.
24 ноября, 10:39В миреЖители Соломоновых островов подожгли здание парламента