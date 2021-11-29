https://ria.ru/20211129/rabota-1761200818.html

Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков

Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков - РИА Новости, 29.11.2021

Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков

Работа парламента на Соломоновых островах, здание которого ранее было подожжено в ходе беспорядков, возобновилась в понедельник. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T07:22

2021-11-29T07:22

2021-11-29T07:22

в мире

соломоновы острова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Работа парламента на Соломоновых островах, здание которого ранее было подожжено в ходе беспорядков, возобновилась в понедельник."Парламент возобновил работу и принял два положения", - говорится в заявлении, размещенном в Facebook законодательного органа.Первый документ касался чрезвычайного положения, второй - санкционирования расходов. Парламент решил оставить в силе действие ЧП до истечения четырех месяцев.В субботу королевская полиция Соломоновых островов сообщила о задержании более 100 подозреваемых в связи с беспорядками и грабежами в столице страны Хониаре. Также, по данным правоохранителей, по меньшей мере три человека погибли из-за беспорядков в столице.Ранее на минувшей неделе в Хониаре вспыхнули беспорядки, были подожжены здание парламента и магазины в центральном районе. С 24 ноября там был введен временный режим локдауна, который теперь продлен до последующего распоряжения. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре заявил австралийскому телеканалу ABC, что за беспорядками в столице стоят внешние силы из-за стремления его правительства развивать отношения с Китаем. Оппозиция на Соломоновых островах, напротив, считает беспорядки сугубо внутренней проблемой.Беспорядки возникли во время протестов съехавшихся в столицу жителей острова Малаита. Они недовольны политикой правительства и требуют отставки премьер-министра. Как сообщал ранее новозеландский телеканал 1News, сцены насилия в Хониаре напомнили беспорядки 2006 года, когда демонстранты, недовольные избранием тогдашнего премьера Снайдера Рини, разнесли Чайнатаун, большая часть которого была сожжена.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/ostrov-1760470133.html

соломоновы острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, соломоновы острова