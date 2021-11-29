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Омский оперштаб решил не вводить QR-коды в общественном транспорте

Омский оперштаб решил не вводить QR-коды в общественном транспорте - РИА Новости, 29.11.2021

Омский оперштаб решил не вводить QR-коды в общественном транспорте

Омский оперштаб на очередном заседании принял решение отказаться от введения QR-кодов в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:23

2021-11-29T16:23

2021-11-29T16:23

распространение коронавируса

общество

омская область

александр бурков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ОМСК, 29 ноя - РИА Новости. Омский оперштаб на очередном заседании принял решение отказаться от введения QR-кодов в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе правительства региона.Всего было рассмотрено четыре вопроса. Информацию об эпидемиологической ситуации в Омской области предоставил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Крига, который также внес предложения по ограничениям на территории города и области. Помимо него с докладом выступил министр здравоохранения региона Александр Мураховский."Система QR-кодов в общественном транспорте, предложенная Роспотребнадзором, в нашем регионе сегодня не вводится", - сообщили в пресс-службе правительства.Помимо этого, по итогам заседания режим повышенной готовности продлили до 31 декабря 2021 года. В органах государственной и муниципальной власти введут систему проверки QR-кодов с 1 декабря, ограничения коснутся только государственных и муниципальных служащих. Также с 1 декабря разрешается работа общепита в ночное время, пропуск - по QR-кодам. Работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров с 1 по 15 декабря будет приостановлена."​Нам нужно и дальше создавать зоны, свободные от ковида. Для этого в некоторых отраслях введена система QR-кодов. Сейчас уже более 902 тысяч омичей приняли участие в прививочной кампании и беспрепятственно пользуются услугами торговых центров и общепита", - сообщил на оперштабе глава региона Александр Бурков.

https://ria.ru/20211129/kod-1761287787.html

омская область

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