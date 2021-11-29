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В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов
В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов - РИА Новости, 29.11.2021
В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и "переназвать" их. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:32
2021-11-29T13:32
2021-11-29T14:00
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и "переназвать" их.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что якобы в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан, чтобы свести к минимуму использование этого выражения в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в сообщении, вызывает негативную реакцию у многих граждан."Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация (в СМИ) достаточно странная", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли в Кремле рассматривают возможность переименовать документы с QR-кодами."Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума", - рассказал Песков.
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13:32 29.11.2021 (обновлено: 14:00 29.11.2021)
В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов
Пресс-секретарь президента Песков: QR-код можно называть как угодно, он останется QR-кодом
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и "переназвать" их.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что якобы в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан, чтобы свести к минимуму использование этого выражения в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в сообщении, вызывает негативную реакцию у многих граждан.
"Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация (в СМИ) достаточно странная", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли в Кремле рассматривают возможность переименовать документы с QR-кодами.
"Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума", - рассказал Песков.