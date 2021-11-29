https://ria.ru/20211129/qr-kod-1761259359.html

В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов

В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов - РИА Новости, 29.11.2021

В Кремле опровергли планы по переименованию QR-кодов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и "переназвать" их. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:32

2021-11-29T13:32

2021-11-29T14:00

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и "переназвать" их.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что якобы в Кремле и правительстве обсуждают возможность переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан, чтобы свести к минимуму использование этого выражения в публичном пространстве, поскольку оно, говорится в сообщении, вызывает негативную реакцию у многих граждан."Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация (в СМИ) достаточно странная", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли в Кремле рассматривают возможность переименовать документы с QR-кодами."Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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