https://ria.ru/20211129/putin-1761347742.html

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 29.11.2021

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:48

2021-11-29T20:48

2021-11-29T20:48

политика

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал он."Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии