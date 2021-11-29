https://ria.ru/20211129/putin-1761347742.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 29.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:48
2021-11-29T20:48
2021-11-29T20:48
политика
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал он."Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", - добавил Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на белорусско-польской границе