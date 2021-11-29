16:16 29.11.2021 (обновлено: 16:23 29.11.2021)
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
Президент Путин и глава ЦАР Туадера обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, тот поблагодарил президента РФ за разноплановую поддержку, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Президент России поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником – Днем провозглашения Республики. Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране", - говорится в сообщении.
Путин и Туадера обсудили развитие сотрудничества, в том числе подготовку кадров в этой стране и противодействие коронавирусу.
"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Лидеры условились о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.
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