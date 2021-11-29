https://ria.ru/20211129/putin-1761297354.html

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР - РИА Новости, 29.11.2021

Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, тот поблагодарил президента РФ за разноплановую поддержку,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T16:16

2021-11-29T16:16

2021-11-29T16:23

цар

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, тот поблагодарил президента РФ за разноплановую поддержку, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Президент России поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником – Днем провозглашения Республики. Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране", - говорится в сообщении.Путин и Туадера обсудили развитие сотрудничества, в том числе подготовку кадров в этой стране и противодействие коронавирусу."Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Лидеры условились о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20211022/tsar-1755791180.html

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цар, владимир путин, россия