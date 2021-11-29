https://ria.ru/20211129/putin-1761267294.html
Путин наградит тех, кто трудился над Байкальским тоннелем
Путин наградит тех, кто трудился над Байкальским тоннелем - РИА Новости, 29.11.2021
Путин наградит тех, кто трудился над Байкальским тоннелем
Президент России Владимир Путин сообщил, что наградит трудившихся над Байкальским тоннелем в России. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:57
2021-11-29T13:57
2021-11-29T14:15
общество
владимир путин
руслан байсаров
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что наградит трудившихся над Байкальским тоннелем в России.Путин встретился в Кремле с председателем совета директоров "БТС-МОСТ" Русланом Байсаровым."Владимир Владимирович, возвращаясь к Байкальскому тоннелю: у нас трудились люди в сложных климатических условиях, прошу Вас наградить, как Вы и предлагали, особо отличившихся специалистов", - сказал Байсаров.Он добавил, что строительство завершилось на шесть месяцев раньше срока."Сделаю это с удовольствием. Передайте им слова благодарности", - ответил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/putin-1743284694.html
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"Разрешаю" – Путин открыл железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, теперь движение здесь стало идти по двум путям сразу. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985, был одним из самых узких мест на БАМе: пока путь в тоннеле был один, поездам приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов.
2021-11-29T13:57
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общество, владимир путин, руслан байсаров, россия
13:57 29.11.2021 (обновлено: 14:15 29.11.2021)
Путин наградит тех, кто трудился над Байкальским тоннелем
Президент Путин с удовольствием наградит тех, кто трудился над Байкальским тоннелем