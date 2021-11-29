https://ria.ru/20211129/putin-1761259247.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 29.11.2021

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой компании "Бамтоннельстрой" Русланом Байсаровым и проведет несколько международных телефонных... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:32

2021-11-29T13:32

2021-11-29T13:32

политика

владимир путин

дмитрий песков

руслан байсаров

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой компании "Бамтоннельстрой" Русланом Байсаровым и проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле встретится с Русланом Байсаровым – руководитель крупной компании "Бамтоннельстрой", которая задействована на большом количестве очень крупных инфраструктурных проектов", - сказал он, добавив, что Путин заслушает информацию о реализации важных для экономики страны проектов."В середине дня – несколько международных телефонных разговоров", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211129/gossluzhaschie-1761257677.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, руслан байсаров, россия