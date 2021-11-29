https://ria.ru/20211129/ptitsa-1761238331.html

В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы

В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы - РИА Новости, 29.11.2021

В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы

После ввода в строй новых птичников птицефабрики "Северная" объем производства мяса птицы в Ленинградской области увеличился на 19 тысяч тонн или на 10%,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:05

2021-11-29T12:05

2021-11-29T12:05

ленинградская область

александр дрозденко

дмитрий патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. После ввода в строй новых птичников птицефабрики "Северная" объем производства мяса птицы в Ленинградской области увеличился на 19 тысяч тонн или на 10%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, комплекс по выращиванию бройлеров, построенный в рамках реализации инвестпроекта, открыли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Птицефабрика "Северная" входит в число лучших в России, крупнейшая на Северо-Западе. Область оказывает поддержку птицеводам в виде субсидий и компенсаций до 20% капитальных вложений. Новое производство позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысит уровень продовольственного обеспечения Северо-Запада, и, что немаловажно, увеличит объемы реализации продукции на экспорт. Уже сегодня наша продукция востребована в Европе, странах Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии", ― сказал Дрозденко на церемонии открытия.Глава региона отметил, что новое производство ― это новые рабочие места, налоги в бюджеты, возможность для дальнейшего социально-экономического развития области.Александр Дрозденко также добавил, что сегодня агропромышленный комплекс (АПК) Ленобласти показывает рост и продолжает реализовывать инвестпроекты. В частности, только птицефабрики "Северная", "Войсковицы", "Роскар", "Синявинская" реализуют порядка 10 инвестиционных проектов на сумму более 10 миллиардов рублей.Ленинградская область занимает 5-е место в России по объёмам выращивания птицы в сельхозорганизациях. В 2020 году было произведено 309,1 тыс. тонн мяса, что составляет почти 5% от объёма производства мяса птицы в России и 57% от объемов производства в Северо-Западном Федеральном округе. Самообеспеченность региона мясом птицы — порядка 450%, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211129/lenoblast-1761237410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, дмитрий патрушев