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Ленинградская область
https://ria.ru/20211129/ptitsa-1761238331.html
В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы
В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы - РИА Новости, 29.11.2021
В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы
После ввода в строй новых птичников птицефабрики "Северная" объем производства мяса птицы в Ленинградской области увеличился на 19 тысяч тонн или на 10%,... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:05
2021-11-29T12:05
ленинградская область
александр дрозденко
дмитрий патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. После ввода в строй новых птичников птицефабрики "Северная" объем производства мяса птицы в Ленинградской области увеличился на 19 тысяч тонн или на 10%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, комплекс по выращиванию бройлеров, построенный в рамках реализации инвестпроекта, открыли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Птицефабрика "Северная" входит в число лучших в России, крупнейшая на Северо-Западе. Область оказывает поддержку птицеводам в виде субсидий и компенсаций до 20% капитальных вложений. Новое производство позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысит уровень продовольственного обеспечения Северо-Запада, и, что немаловажно, увеличит объемы реализации продукции на экспорт. Уже сегодня наша продукция востребована в Европе, странах Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии", ― сказал Дрозденко на церемонии открытия.Глава региона отметил, что новое производство ― это новые рабочие места, налоги в бюджеты, возможность для дальнейшего социально-экономического развития области.Александр Дрозденко также добавил, что сегодня агропромышленный комплекс (АПК) Ленобласти показывает рост и продолжает реализовывать инвестпроекты. В частности, только птицефабрики "Северная", "Войсковицы", "Роскар", "Синявинская" реализуют порядка 10 инвестиционных проектов на сумму более 10 миллиардов рублей.Ленинградская область занимает 5-е место в России по объёмам выращивания птицы в сельхозорганизациях. В 2020 году было произведено 309,1 тыс. тонн мяса, что составляет почти 5% от объёма производства мяса птицы в России и 57% от объемов производства в Северо-Западном Федеральном округе. Самообеспеченность региона мясом птицы — порядка 450%, добавили в пресс-службе.
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александр дрозденко, дмитрий патрушев
12:05 29.11.2021
 

В Ленобласти на 10% увеличился объем производства мяса птицы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. После ввода в строй новых птичников птицефабрики "Северная" объем производства мяса птицы в Ленинградской области увеличился на 19 тысяч тонн или на 10%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, комплекс по выращиванию бройлеров, построенный в рамках реализации инвестпроекта, открыли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сергей Харлашкин - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
12:01Ленинградская область
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"Птицефабрика "Северная" входит в число лучших в России, крупнейшая на Северо-Западе. Область оказывает поддержку птицеводам в виде субсидий и компенсаций до 20% капитальных вложений. Новое производство позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысит уровень продовольственного обеспечения Северо-Запада, и, что немаловажно, увеличит объемы реализации продукции на экспорт. Уже сегодня наша продукция востребована в Европе, странах Ближнего Востока, в Юго-Восточной Азии", ― сказал Дрозденко на церемонии открытия.
Глава региона отметил, что новое производство ― это новые рабочие места, налоги в бюджеты, возможность для дальнейшего социально-экономического развития области.
Александр Дрозденко также добавил, что сегодня агропромышленный комплекс (АПК) Ленобласти показывает рост и продолжает реализовывать инвестпроекты. В частности, только птицефабрики "Северная", "Войсковицы", "Роскар", "Синявинская" реализуют порядка 10 инвестиционных проектов на сумму более 10 миллиардов рублей.
Ленинградская область занимает 5-е место в России по объёмам выращивания птицы в сельхозорганизациях. В 2020 году было произведено 309,1 тыс. тонн мяса, что составляет почти 5% от объёма производства мяса птицы в России и 57% от объемов производства в Северо-Западном Федеральном округе. Самообеспеченность региона мясом птицы — порядка 450%, добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоДмитрий Патрушев
 
 
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