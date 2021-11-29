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Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву
Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву - РИА Новости, 29.11.2021
Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву
Столичные орнитологи ждут прилета в Москву к началу зимы обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T05:06
2021-11-29T10:14
общество
москва
мосприрода
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Столичные орнитологи ждут прилета в Москву к началу зимы обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".К январю специалисты ждут прилета длиннохвостой неясыти и свиристели, добавил он.Всего в Москве можно встретить около 300 видов пернатых, из которых более 100 остаются здесь на зиму. Пережидать холода в столице остаются синицы, дятлы, сороки, сойки. С ноября в городе замечают и первые стайки снегирей, хотя на самом деле они относятся к оседлым видам, сообщили в Мосприроде."Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", – объяснили в ведомстве, добавив, что остаются на зимовку в Москве и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы.
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общество, москва, мосприрода, россия
05:06 29.11.2021 (обновлено: 10:14 29.11.2021)
 
Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву

В ГПБУ "Мосприрода" рассказали, что клест-еловик и свиристель прилетят зимовать в Москву

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкСвиристели поедают плоды ягодной яблони
Свиристели поедают плоды ягодной яблони - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Столичные орнитологи ждут прилета в Москву к началу зимы обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".
"Птицы в Москву летят из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик). Место жительства они меняют, когда природные запасы корма на привычных территориях заканчиваются. Сроки путешествий могут варьироваться в зависимости от погоды и количества еды", – отметил собеседник агентства.
К январю специалисты ждут прилета длиннохвостой неясыти и свиристели, добавил он.
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСойка в Московской области.
Сойка в Московской области
1 из 4
Сойка в Московской области.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве.
Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве
2 из 4
Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСиница у кормушки в лесопарке Москвы.
Синица у кормушки в лесопарке Москвы
3 из 4
Синица у кормушки в лесопарке Москвы.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСвиристели в Московской области.
Свиристели в Московской области.
4 из 4
Свиристели в Московской области.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
1 из 4
Сойка в Московской области.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Синица у кормушки в лесопарке Москвы.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Свиристели в Московской области.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Всего в Москве можно встретить около 300 видов пернатых, из которых более 100 остаются здесь на зиму. Пережидать холода в столице остаются синицы, дятлы, сороки, сойки. С ноября в городе замечают и первые стайки снегирей, хотя на самом деле они относятся к оседлым видам, сообщили в Мосприроде.
"Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", – объяснили в ведомстве, добавив, что остаются на зимовку в Москве и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы.
Свиристели поедают плоды ягодной яблони - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 08:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Так нельзя! Чего не стоит делать с птицами, которые зимуют в городе
 
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