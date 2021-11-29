05:06 29.11.2021 (обновлено: 10:14 29.11.2021)
Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву
В ГПБУ "Мосприрода" рассказали, что клест-еловик и свиристель прилетят зимовать в Москву
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Столичные орнитологи ждут прилета в Москву к началу зимы обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".
"Птицы в Москву летят из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик). Место жительства они меняют, когда природные запасы корма на привычных территориях заканчиваются. Сроки путешествий могут варьироваться в зависимости от погоды и количества еды", – отметил собеседник агентства.
К январю специалисты ждут прилета длиннохвостой неясыти и свиристели, добавил он.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве.
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Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве.
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Пестрый дятел на дереве в Серебряном бору в Москве.
Всего в Москве можно встретить около 300 видов пернатых, из которых более 100 остаются здесь на зиму. Пережидать холода в столице остаются синицы, дятлы, сороки, сойки. С ноября в городе замечают и первые стайки снегирей, хотя на самом деле они относятся к оседлым видам, сообщили в Мосприроде.
"Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", – объяснили в ведомстве, добавив, что остаются на зимовку в Москве и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы.