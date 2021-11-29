https://ria.ru/20211129/ptitsa-1761197268.html

Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву

Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву - РИА Новости, 29.11.2021

Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят зимовать в Москву

Столичные орнитологи ждут прилета в Москву к началу зимы обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T05:06

2021-11-29T05:06

2021-11-29T10:14

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Столичные орнитологи ждут прилета в Москву к началу зимы обыкновенной чечетки и серого сорокопута, зимняка, пуночки и клеста-еловика, рассказали РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".К январю специалисты ждут прилета длиннохвостой неясыти и свиристели, добавил он.Всего в Москве можно встретить около 300 видов пернатых, из которых более 100 остаются здесь на зиму. Пережидать холода в столице остаются синицы, дятлы, сороки, сойки. С ноября в городе замечают и первые стайки снегирей, хотя на самом деле они относятся к оседлым видам, сообщили в Мосприроде."Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", – объяснили в ведомстве, добавив, что остаются на зимовку в Москве и некоторые виды водоплавающих птиц, например, кряквы.

https://ria.ru/20211105/ptitsy-1757550180.html

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общество, москва, мосприрода, россия