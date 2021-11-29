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Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17, сообщили СМИ
Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.11.2021
Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17, сообщили СМИ
Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17, передает... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-29T22:12
2021-11-30T00:50
в мире
нидерланды
mh17. расследование
россия
киев
оон
москва
владимир путин
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ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17, передает голландская служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.Они назвали новую процедуру "очень многообещающей" для Нидерландов. Утверждается, что Москва нарушила Чикагскую конвенцию, по которой "каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов" и обеспечивать безопасность гражданской авиации.Вопрос подачи иска будет в повестке нового правительства, которое сейчас на стадии формирования. Именно обновленный кабмин должен принять окончательное решение по этому поводу.Как заявил пресс-секретарь МИД Нидерландов, сейчас в правительстве рассматриваются различные варианты юридических процедур.По данным RTL Nieuws, не исключено, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия: на борту MH17 находилось 39 ее граждан. Ранее Канберра уже поступала подобным образом в отношении других судебных процедур, инициированных Нидерландами.Источники заявили, что в палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) прошел конфиденциальный брифинг, во время которого ее членов проинформировали о возможных вариантах юридических процедур. Некоторые депутаты поддержали "шаги для привлечения России к ответственности".При этом ранее голландские власти начали расследование по поводу того, что Киев не закрывал воздушное пространство над территорией страны. Однако затем его рекомендовали остановить, что вызвало критику со стороны российского Министерства иностранных дел. Как заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова, Чикагскую конвенцию 1944 года и правила ИКАО нарушил именно Киев, не закрыв небо для полетов пассажирских самолетов.Крушение малайзийского BoeingМалайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), расследующая обстоятельства трагедии под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска. Однако доказательств этой версии нет.В МИД назвали обвинения ССГ голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию, в таком случае она не сможет признать его результаты. Как отмечали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, утилизировали после 2011 года.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, ее выпустили с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
https://ria.ru/20211123/mid-1760371469.html
https://ria.ru/20211102/mh17-1757365628.html
https://ria.ru/20211112/mh17-1758838661.html
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в мире, нидерланды, mh17. расследование, россия, киев, оон, москва, владимир путин, дмитрий песков, николай винниченко, международная организация гражданской авиации, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, мид нидерландов, крушение малайзийского boeing под донецком, мария захарова
22:12 29.11.2021 (обновлено: 00:50 30.11.2021)
 
Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17, сообщили СМИ

RTL: Нидерланды запустят юридическую процедуру в ИКАО против России по делу рейса МН17

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17, передает голландская служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.
Они назвали новую процедуру "очень многообещающей" для Нидерландов. Утверждается, что Москва нарушила Чикагскую конвенцию, по которой "каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов" и обеспечивать безопасность гражданской авиации.
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Вопрос подачи иска будет в повестке нового правительства, которое сейчас на стадии формирования. Именно обновленный кабмин должен принять окончательное решение по этому поводу.
Как заявил пресс-секретарь МИД Нидерландов, сейчас в правительстве рассматриваются различные варианты юридических процедур.

"Стратегия процесса является конфиденциальной информацией. Как только будет принято решение о дальнейших шагах, о нем будет объявлено кабмином", — сказал он.

По данным RTL Nieuws, не исключено, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия: на борту MH17 находилось 39 ее граждан. Ранее Канберра уже поступала подобным образом в отношении других судебных процедур, инициированных Нидерландами.

Источники заявили, что в палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) прошел конфиденциальный брифинг, во время которого ее членов проинформировали о возможных вариантах юридических процедур. Некоторые депутаты поддержали "шаги для привлечения России к ответственности".
При этом ранее голландские власти начали расследование по поводу того, что Киев не закрывал воздушное пространство над территорией страны. Однако затем его рекомендовали остановить, что вызвало критику со стороны российского Министерства иностранных дел. Как заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова, Чикагскую конвенцию 1944 года и правила ИКАО нарушил именно Киев, не закрыв небо для полетов пассажирских самолетов.
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Крушение малайзийского Boeing

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), расследующая обстоятельства трагедии под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска. Однако доказательств этой версии нет.
В МИД назвали обвинения ССГ голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию, в таком случае она не сможет признать его результаты. Как отмечали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, утилизировали после 2011 года.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, ее выпустили с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
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В миреНидерландыMH17. РасследованиеРоссияКиевООНМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковНиколай ВинниченкоМеждународная организация гражданской авиацииБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФМИД НидерландовКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомМария Захарова
 
 
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