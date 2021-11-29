https://ria.ru/20211129/propaganda-1761362492.html

На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков

На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 29.11.2021

На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков

На российского рэпера OG Budda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических средств в интернете, материал зарегистрирован Зюзинским судом... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T23:13

2021-11-29T23:13

2021-11-29T23:13

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На российского рэпера OG Budda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических средств в интернете, материал зарегистрирован Зюзинским судом Москвы, сообщили РИА Новости в суде."Материал в отношении Ляхова Г.А. зарегистрирован судом 26 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.Рэперу грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей как физлицу или от 50 до 100 тысяч рублей как гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность.Ранее Зюзинский райсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичным протоколам рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя.OG Budda – российский хип-хоп исполнитель родом из Тюмени. Клип на его песню "Бандит" набрал на YouTube 5,4 миллиона рублей, ещё несколько роликов также перешагнули отметку в один миллион просмотров.

https://ria.ru/20211129/peskov-1761280407.html

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2021

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технологии, рэп, москва, youtube, юрий дудь