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На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков
На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 29.11.2021
На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков
На российского рэпера OG Budda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических средств в интернете, материал зарегистрирован Зюзинским судом... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:13
2021-11-29T23:13
2021-11-29T23:13
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На российского рэпера OG Budda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических средств в интернете, материал зарегистрирован Зюзинским судом Москвы, сообщили РИА Новости в суде."Материал в отношении Ляхова Г.А. зарегистрирован судом 26 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.Рэперу грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей как физлицу или от 50 до 100 тысяч рублей как гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность.Ранее Зюзинский райсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичным протоколам рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя.OG Budda – российский хип-хоп исполнитель родом из Тюмени. Клип на его песню "Бандит" набрал на YouTube 5,4 миллиона рублей, ещё несколько роликов также перешагнули отметку в один миллион просмотров.
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технологии, рэп, москва, youtube, юрий дудь
На российского рэпера OG Budda составили протокол за пропаганду наркотиков
В Москве суд составил протокол на российского рэпера OG Budda за пропаганду наркотиков