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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211129/prokat-1761220326.html
Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные - РИА Новости, 29.11.2021
Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 153,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T10:49
2021-11-29T10:49
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 153,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Действие мультфильма "Энканто" происходит в волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, где живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако, обнаружив, что городок находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.Вторую строчку в рейтинге занял "Обитель зла: Раккун-сити" со сборами 49,5 миллионов рублей. Фильм рассказывает о Раккун Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант корпорация Umbrella, но который превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, выжить получится только узнав всю правду о корпорации Umbrellа.На третьем месте фильм "Вечные", который собрал 46,1 миллиона рублей за выходные. По сюжету бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появилась на Земле пять миллионов лет назад. Они скрываются от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники", собравший 40,2 миллиона рублей. По сюжету двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство…На пятом месте - российский фильм "Небо" со сборами 38,9 миллиона рублей. Картина рассказывает об истории подполковника Сошникова и капитана Муравьева, которые встретились на военной базе Хмеймим в Сирии. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. В основу фильма легла реальная история летчика Олега Пешкова, самолет которого был сбит в 2015 году на территории Сирии.
https://ria.ru/20211108/vechnye-1757589341.html
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новости культуры, кино и сериалы
10:49 29.11.2021
 
Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные

© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
© Walt Disney Pictures (2021)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мультфильм "Энканто" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 153,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Действие мультфильма "Энканто" происходит в волшебном доме, спрятавшемся в горах Колумбии, где живет удивительная семья Мадригал, каждый ребенок которой получил свою суперсилу. Кроме юной Мирабель. Однако, обнаружив, что городок находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
1 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
2 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
3 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Disney Россия/YoutubeКадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
4 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Disney Россия/Youtube
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
5 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
6 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
1 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
2 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
3 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
4 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Disney Россия/Youtube
5 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
6 из 6
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
Вторую строчку в рейтинге занял "Обитель зла: Раккун-сити" со сборами 49,5 миллионов рублей. Фильм рассказывает о Раккун Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант корпорация Umbrella, но который превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, выжить получится только узнав всю правду о корпорации Umbrellа.
© Constantin Film (2021)Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-сити"
Кадр из фильма Обитель зла: Раккун-сити
© Constantin Film (2021)
Кадр из фильма "Обитель зла: Раккун-сити"
На третьем месте фильм "Вечные", который собрал 46,1 миллиона рублей за выходные. По сюжету бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появилась на Земле пять миллионов лет назад. Они скрываются от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.
Кадр из фильма Вечные
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Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Охотники за привидениями: Наследники", собравший 40,2 миллиона рублей. По сюжету двое подростков и их мама после переезда в маленький городок узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство…
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
1 из 7
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
2 из 7
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
© Bron Studios (2021)Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
Кадр из фильма Охотники за привидениями: Наследники
3 из 7
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
4 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© "Централ Партнершип"
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
5 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
6 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
7 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
1 из 7
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
2 из 7
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
3 из 7
Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"
© Bron Studios (2021)
4 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© "Централ Партнершип"
5 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
6 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
7 из 7
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
На пятом месте - российский фильм "Небо" со сборами 38,9 миллиона рублей. Картина рассказывает об истории подполковника Сошникова и капитана Муравьева, которые встретились на военной базе Хмеймим в Сирии. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. В основу фильма легла реальная история летчика Олега Пешкова, самолет которого был сбит в 2015 году на территории Сирии.
Кадр из фильма Прошлой ночью в Сохо
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