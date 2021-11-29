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Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты
Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты - РИА Новости, 29.11.2021
Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты РФ, следует из базы данных РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:29
2021-11-29T22:29
экономика
владимир путин
счетная палата рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом.В закон "О Счетной палате РФ" также вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности РФ, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.Одновременно вводится новый вид аудита - аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).Помимо этого, определяются полномочия Счетной палаты по осуществлению государственного аудита (контроля) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозобществ, принадлежащими РФ. Счетная палата будет проводить экспертизу и давать заключения по вопросам эффективности формирования федеральных и иных ресурсов, управления и распоряжения ими, а также осуществлять аудит поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам, заключаемым в целях исполнения госконтрактов.В пределах своей компетенции контрольное ведомство будет вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы РФ, а также участвовать в законопроектной деятельности госорганов. Счетная палата получит и постоянный доступ к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как сейчас, но и иных федеральных госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных госучреждений.Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства.Документ также предоставляет Счетной палате полномочия в области защиты государственной тайны, установленные законодательством о гостайне.
https://ria.ru/20211115/inflyatsiya-1759040649.html
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экономика, владимир путин, счетная палата рф, госдума рф, россия
22:29 29.11.2021
 
Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты

Президент Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом.
В закон "О Счетной палате РФ" также вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности РФ, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.
Одновременно вводится новый вид аудита - аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Помимо этого, определяются полномочия Счетной палаты по осуществлению государственного аудита (контроля) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозобществ, принадлежащими РФ. Счетная палата будет проводить экспертизу и давать заключения по вопросам эффективности формирования федеральных и иных ресурсов, управления и распоряжения ими, а также осуществлять аудит поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам, заключаемым в целях исполнения госконтрактов.
В пределах своей компетенции контрольное ведомство будет вправе инициировать перед субъектами права законодательной инициативы предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы РФ, а также участвовать в законопроектной деятельности госорганов. Счетная палата получит и постоянный доступ к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как сейчас, но и иных федеральных госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных госучреждений.
Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства.
Документ также предоставляет Счетной палате полномочия в области защиты государственной тайны, установленные законодательством о гостайне.
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ЭкономикаВладимир ПутинСчетная палата РФГосдума РФРоссия
 
 
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