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В Приморье двух жителей осудили за налеты на офисы микрозаймов

В Приморье двух жителей осудили за налеты на офисы микрозаймов - РИА Новости, 29.11.2021

В Приморье двух жителей осудили за налеты на офисы микрозаймов

Двое жителей Приморья осуждены на 6 и 7 лет лишения свободы за четыре эпизода нападения на микрокредитные организации и букмекерские конторы, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T03:23

2021-11-29T03:23

2021-11-29T03:53

происшествия

приморский край

артем

владивосток

умвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Двое жителей Приморья осуждены на 6 и 7 лет лишения свободы за четыре эпизода нападения на микрокредитные организации и букмекерские конторы, сообщает региональное УМВД РФ.В декабре 2018 года в полицию поступило сообщение управляющей финансовой компании в городе Артеме о том, что мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил деньги. По подозрению в преступлении были задержаны трое жителей Артема.Доказана причастность обвиняемых к четырем разбойным нападениям в Артеме и Владивостоке. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей.В ходе обыска у одного из фигурантов изъят обрез охотничьего ружья, пистолет "Маузер" и боеприпасы. Оружие не пригодно для стрельбы."Артемовский городской суд Приморского края признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил наказание: 31-летнему артемовцу 7 лет лишения свободы, его 33-летнему подельнику – 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает полиция.В отношении третьего участника разбойных нападений уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

https://ria.ru/20210315/sud-1601323932.html

приморский край

артем

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происшествия, приморский край, артем, владивосток, умвд рф