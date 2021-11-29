03:23 29.11.2021 (обновлено: 03:53 29.11.2021)
В Приморье двух жителей осудили за налеты на офисы микрозаймов
В Приморье двух жителей осудили за налеты на офисы микрозаймов и букмекерские конторы
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Двое жителей Приморья осуждены на 6 и 7 лет лишения свободы за четыре эпизода нападения на микрокредитные организации и букмекерские конторы, сообщает региональное УМВД РФ.
В декабре 2018 года в полицию поступило сообщение управляющей финансовой компании в городе Артеме о том, что мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил деньги. По подозрению в преступлении были задержаны трое жителей Артема.
"В ходе следствия установлено, что нигде не работающие трое артемовцев вступили в предварительный преступный сговор с целью совершения преступлений. Они разработали план противоправных действий, а также распределили роли, согласно которым каждый выполнял свою задачу на месте преступления. Так, 33-летний участник преступного трио должен был стоять на улице и следить за обстановкой, а в случае форс-мажорной ситуации подать знак - бросить камень в стену здания конторы", - говорится в сообщении.
Доказана причастность обвиняемых к четырем разбойным нападениям в Артеме и Владивостоке. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей.
В ходе обыска у одного из фигурантов изъят обрез охотничьего ружья, пистолет "Маузер" и боеприпасы. Оружие не пригодно для стрельбы.
"Артемовский городской суд Приморского края признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил наказание: 31-летнему артемовцу 7 лет лишения свободы, его 33-летнему подельнику – 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает полиция.
В отношении третьего участника разбойных нападений уголовное дело прекращено в связи с его смертью.