https://ria.ru/20211129/preparaty-1761252615.html

Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией

Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией - РИА Новости, 29.11.2021

Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос поставки в медучреждения препаратов для лечения детей с... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:02

2021-11-29T13:02

2021-11-29T13:22

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос поставки в медучреждения препаратов для лечения детей с эпилепсией."Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз пяти тысяч упаковок препарата "Петнидан" и доставку его в медучреждения страны. Дети должны получить лекарства в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Поэтому заводу необходимо оперативно подать в министерство здравоохранения соответствующую заявку. Татьяна Алексеевна прошу вас проконтролировать, чтобы после этого ведомство подготовило все разрешительные документы на ввоз этих препаратов для лечения детей с эпилепсией", - добавил Мишустин.Как добавили в пресс-службе кабмина, постановление о ввозе пяти тысяч упаковок препарата "Петнидан", который применяют для лечения детей с эпилепсией, уже подписано. Отмечается, что препарат "Петнидан" (этосуксимид) производится в Германии и не зарегистрирован в России, его закупкой и ввозом займётся Московский эндокринный завод.

https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, германия