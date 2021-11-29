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Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией
Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией - РИА Новости, 29.11.2021
Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос поставки в медучреждения препаратов для лечения детей с... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:02
2021-11-29T13:02
2021-11-29T13:22
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать вопрос поставки в медучреждения препаратов для лечения детей с эпилепсией."Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз пяти тысяч упаковок препарата "Петнидан" и доставку его в медучреждения страны. Дети должны получить лекарства в максимально короткие сроки", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами."Поэтому заводу необходимо оперативно подать в министерство здравоохранения соответствующую заявку. Татьяна Алексеевна прошу вас проконтролировать, чтобы после этого ведомство подготовило все разрешительные документы на ввоз этих препаратов для лечения детей с эпилепсией", - добавил Мишустин.Как добавили в пресс-службе кабмина, постановление о ввозе пяти тысяч упаковок препарата "Петнидан", который применяют для лечения детей с эпилепсией, уже подписано. Отмечается, что препарат "Петнидан" (этосуксимид) производится в Германии и не зарегистрирован в России, его закупкой и ввозом займётся Московский эндокринный завод.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, германия
13:02 29.11.2021 (обновлено: 13:22 29.11.2021)
Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией
Премьер Мишустин поручил проконтролировать ввоз препаратов для детей с эпилепсией