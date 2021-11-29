https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html
Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год
Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год - РИА Новости, 29.11.2021
Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год
Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T06:08
2021-11-29T06:08
2021-11-29T06:11
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой российский регион или за границу, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Примерно 2% граждан поедут отдыхать в другой регион России, а менее 1% - за границу. При этом 3% россиян будут работать в новогоднюю ночь. Остальные 12% респондентов пока не определились с планами на праздники.Чуть менее трети опрошенных (29%) готовы во время новогодних праздников посещать любые мероприятия, несмотря на пандемию. Еще 24% респондентов готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 17% - пойти в кино или театр, 15% - с детьми на ёлку или детский спектакль, 8% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии. В то же время почти каждый четвертый (24%) не будет посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии.Четверо из десяти россиян сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии. Еще 38% до сих пор не знают о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 18%, при этом лишь 5% респондентов точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.Банк проводил исследование 18-24 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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общество, новый год, россия
06:08 29.11.2021 (обновлено: 06:11 29.11.2021)
Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год
Исследование "Открытие" показало, что большинство россиян будет встречать Новый год дома
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой российский регион или за границу, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 70% россиян собираются встретить Новый год дома, в кругу семьи. На аналогичный вопрос в прошлом году так ответили 60% опрошенных. Каждый десятый (10%) хочет отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. Лишь 1% намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане", - выяснили аналитики.
Примерно 2% граждан поедут отдыхать в другой регион России
, а менее 1% - за границу. При этом 3% россиян будут работать в новогоднюю ночь. Остальные 12% респондентов пока не определились с планами на праздники.
Чуть менее трети опрошенных (29%) готовы во время новогодних праздников посещать любые мероприятия, несмотря на пандемию. Еще 24% респондентов готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 17% - пойти в кино или театр, 15% - с детьми на ёлку или детский спектакль, 8% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии. В то же время почти каждый четвертый (24%) не будет посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии.
Четверо из десяти россиян сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии. Еще 38% до сих пор не знают о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 18%, при этом лишь 5% респондентов точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.
Банк проводил исследование 18-24 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.