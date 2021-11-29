https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html

Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год

Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год - РИА Новости, 29.11.2021

Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год

Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T06:08

2021-11-29T06:08

2021-11-29T06:11

общество

новый год

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество россиян, которые будут встречать Новый год дома, выросло в текущем году до 70%, при этом лишь около 3% граждан планируют уехать на праздники в другой российский регион или за границу, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Примерно 2% граждан поедут отдыхать в другой регион России, а менее 1% - за границу. При этом 3% россиян будут работать в новогоднюю ночь. Остальные 12% респондентов пока не определились с планами на праздники.Чуть менее трети опрошенных (29%) готовы во время новогодних праздников посещать любые мероприятия, несмотря на пандемию. Еще 24% респондентов готовы участвовать в мероприятиях только на свежем воздухе, 17% - пойти в кино или театр, 15% - с детьми на ёлку или детский спектакль, 8% готовы посещать в новогодние каникулы музеи, выставки, лекции и экскурсии. В то же время почти каждый четвертый (24%) не будет посещать массовые мероприятия во время новогодних праздников из-за пандемии.Четверо из десяти россиян сообщили, что их компании в этом году не будут или скорее всего не будут проводить новогодние корпоративы из-за пандемии. Еще 38% до сих пор не знают о том, состоится ли у них в компаниях новогодний корпоратив. О том, что он скорее всего состоится, заявили 18%, при этом лишь 5% респондентов точно уверены в проведении новогоднего корпоратива в своих компаниях.Банк проводил исследование 18-24 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20211030/ikra-1756972122.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый год, россия