https://ria.ru/20211129/pozhar-1761363936.html

СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске

СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске - РИА Новости, 29.11.2021

СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске

Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре в частном доме в Уссурийске пяти человек, сообщает СУСК по Приморскому краю. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T23:31

2021-11-29T23:31

2021-11-29T23:31

происшествия

уссурийск

приморский край

олег кожемяко

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре в частном доме в Уссурийске пяти человек, сообщает СУСК по Приморскому краю.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА новости, что при пожаре в частном жилом доме на улице Столетова в Уссурийске погибли пять человек. Следователи начали проверку."Во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова в город Уссурийске погибли пять человек (мужчины и женщина). На место происшествия выехали следователи, проведен осмотр, личности пострадавших установлены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - сообщает следствие.По предварительным данным СУСК, жители дома долгое время злоупотребляли спиртными напитками и, по одной из версий, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.Прокуратура Приморья сообщает, что начата проверка. Глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Уссурийске."Спасатели оперативно прибыли на место, но помочь людям уже было невозможно. Пять человек погибли. Вероятнее всего, люди отправились угарным газом. Неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание - установит экспертиза. Муниципалитет окажет помощь в организации похорон и поддержит семью, проживающую во второй половине дома", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20211124/pozhar-1760525704.html

https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759397533.html

уссурийск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко, россия