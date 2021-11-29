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СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске
СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске - РИА Новости, 29.11.2021
СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске
Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре в частном доме в Уссурийске пяти человек, сообщает СУСК по Приморскому краю. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T23:31
2021-11-29T23:31
2021-11-29T23:31
происшествия
уссурийск
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олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели при пожаре в частном доме в Уссурийске пяти человек, сообщает СУСК по Приморскому краю.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА новости, что при пожаре в частном жилом доме на улице Столетова в Уссурийске погибли пять человек. Следователи начали проверку."Во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова в город Уссурийске погибли пять человек (мужчины и женщина). На место происшествия выехали следователи, проведен осмотр, личности пострадавших установлены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - сообщает следствие.По предварительным данным СУСК, жители дома долгое время злоупотребляли спиртными напитками и, по одной из версий, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.Прокуратура Приморья сообщает, что начата проверка. Глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Уссурийске."Спасатели оперативно прибыли на место, но помочь людям уже было невозможно. Пять человек погибли. Вероятнее всего, люди отправились угарным газом. Неосторожное обращение с огнём или короткое замыкание - установит экспертиза. Муниципалитет окажет помощь в организации похорон и поддержит семью, проживающую во второй половине дома", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20211124/pozhar-1760525704.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, олег кожемяко, россия
СК завел дело о гибели пяти человек при пожаре в Уссурийске
СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Уссурийске