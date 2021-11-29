11:31 29.11.2021 (обновлено: 12:45 29.11.2021)
Nord Stream 2 AG ответил на возражения Евросоюза по Газовой директиве
Оператор Nord Stream 2 AG ответил на возражения Евросоюза в споре о Газовой директиве
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Оператор газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в ответ на возражения Евросоюза в споре о применении Газовой директивы ЕС направил в судебные органы меморандум, заявил "Газпром".
"Двадцать пятого октября 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила в адрес арбитражного трибунала ответный меморандум по существу разбирательства, а также контрмеморандум на возражения ЕС относительно юрисдикции арбитражного трибунала рассматривать спор", — сообщила российская компания.
Помимо этого, компания обжаловала в Федеральном верховном суде Германии решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе от 25 августа не выводить проект из-под действия Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) в мае отказалось освободить трубопровод от этих обязательств, посчитав, что если его не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.
В середине ноября BNA приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.