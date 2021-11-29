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Украинцы признали Германию "марионеткой" России

Украинцев разозлил призыв ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.11.2021

Украинцы признали Германию "марионеткой" России

Агентство "РБК-Украина" посвятило материал сообщению о том, что немецкое правительство призвало конгресс США не вводить санкции против газопровода "Северный... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T05:27

2021-11-29T05:27

2021-11-29T05:27

в мире

украина

сша

германия

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Агентство "РБК-Украина" посвятило материал сообщению о том, что немецкое правительство призвало конгресс США не вводить санкции против газопровода "Северный поток — 2".Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на документы немецкого посольства в Вашингтоне, что правительство Германии призвало конгресс не вводить санкции против трубопровода, отметив, что магистраль не представляет угрозу для Украины. "Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса <...> серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России", — говорилось в документе.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под соответствующим постом агентства в Facebook."Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку", - заявила пользователь Валентина Бабак."Вот марионетки!" – возмутилась Нина Яковлева."Ядерное оружие уже выманили, где безопасность, заявления они присылают обеспокоенные, вам верить нельзя, точка", - написал Виктор Заворотько."Нужно готовиться защищать самих себя! От них помощи не ждать!" - призвал Сергей Михайлов."Германия будет очень озабочена. На этом и все ее действия", - посетовала Галина Будник."Вот у кого хата с краю", - выразил мнение Виталий Ильницкий."Своя шкура ближе к телу", - добавил Сергей Степанец."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита. Москва неоднократно подчеркивала, что это коммерческое предприятие, выгодное как России, так и Евросоюзу.В середине ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211128/uskorenie-1761149982.html

https://ria.ru/20211128/tseny-1761150913.html

https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html

украина

сша

германия

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, сша, германия, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия