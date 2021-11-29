https://ria.ru/20211129/postradavshie-1761360366.html

В Крыму из-за непогоды пострадали шесть человек

В Крыму из-за непогоды пострадали шесть человек - РИА Новости, 29.11.2021

В Крыму из-за непогоды пострадали шесть человек

В Крыму шесть человек получили травмы во время непогоды, пятеро из них пострадали в результате падения деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:45

2021-11-29T22:45

2021-11-29T23:40

происшествия

симферополь

ялта

алушта

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. В Крыму шесть человек получили травмы во время непогоды, пятеро из них пострадали в результате падения деревьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС."Травмирована женщина в селе Чистенькое, она госпитализирована, и мужчина в Алуште, ему также оказывается помощь. В Ялте тоже несколько травмированных от падений деревьев", — отметили в ведомстве.Глава администрации Ялты Янина Павленко уточнила, что в городе пострадали четыре человека."Трое травмированы в результате падения деревьев. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина, 33 лет, травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт — госпитализация не понадобилась", —сообщила Павленко.На полуострове объявлено штормовое предупреждение: из-за сильного ветра часть потребителей в Симферополе и районах остались без света, повалены деревья, перекрыты некоторые дороги, повреждены автомобили. Кроме того, по погодным условиям вечером в понедельник прекратили работу катера в Севастопольской бухте. До конца дня в отдельных районах Крыма возможно усиление ветра до 30-35 метров в секунду.

https://ria.ru/20211129/krym-1761354470.html

симферополь

ялта

алушта

севастополь

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происшествия, симферополь, ялта, алушта, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), янина павленко