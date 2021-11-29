https://ria.ru/20211129/post-1761361148.html

В Молдавии глава предприятия, погасившего долг "Газпрому", покинет пост

В Молдавии глава предприятия, погасившего долг "Газпрому", покинет пост - РИА Новости, 29.11.2021

В Молдавии глава предприятия, погасившего долг "Газпрому", покинет пост

Директор предприятия "Термоэлектрика" Вячеслав Ени, через которое Молдавия погасила долг "Газпрому, с 1 декабря покидает свой пост на фоне подозрений в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T22:59

2021-11-29T22:59

2021-11-29T23:22

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КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Директор предприятия "Термоэлектрика" Вячеслав Ени, через которое Молдавия погасила долг "Газпрому, с 1 декабря покидает свой пост на фоне подозрений в незаконном обогащении.Власти Молдавии в ноябре одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Во время режима ЧП, введенного из-за экономического кризиса, правительство увеличило уставный капитал госпредприятия Energocom на 1,4 миллиарда леев (79 миллионов долларов), чтобы закупать газ в альтернативных источниках, если не получится договориться о продлении контракта с "Газпромом". По предложению правительства, Energocom предоставил эти деньги "Молдовагазу", чтобы погасить часть исторического долга госпредприятия "Термоэлектрика"."Генеральный директор "Термоэлектрики" завершает свой мандат с 1 декабря. Вячеслав Ени занимал пост гендиректора "Термоэлектрики" шесть лет, то есть три срока подряд", - говорится в заявлении предприятия.Сам Ени на своей странице в Facebook выразил надежду, что "Термоэлектрика" "возродившаяся из собственного пепла, как птица Феникс, будет и далее развиваться" и пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов.Антикоррупционная прокуратура 24 ноября заявила, что Ени подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, в период с 2015 по 2021 годы его расходы превысили доходы на 217 тысяч долларов, также в это время он через посредников приобрел десять объектов недвижимости.

https://ria.ru/20211129/gazprom-1761359165.html

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в мире, долг, молдавия, газпром, молдовагаз, facebook