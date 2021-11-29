https://ria.ru/20211129/popova-1761364864.html

Бывший главный редактор уральского издания умерла в 42 года

Умерла бывший главный редактор E1.ru Наталия Попова - РИА Новости, 29.11.2021

Бывший главный редактор уральского издания умерла в 42 года

Бывший главный редактор екатеринбургского онлайн-издания E1.ru Наталия Попова умерла в 42 года. Об этом сообщила редакция портала. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T23:42

2021-11-29T23:42

2021-11-29T23:46

общество

екатеринбург

наталия попова

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бывший главный редактор екатеринбургского онлайн-издания E1.ru Наталия Попова умерла в 42 года. Об этом сообщила редакция портала.О причинах смерти не сообщается.Журналистка работала главным редактором издания, затем стала директором по развитию в Сети городских порталов. В конце октября Попова уволилась, собиралась на отдых.Ранее сегодня стало известно об исчезновении журналистки. По словам знакомых, она перестала выходить на связь с 15 ноября.

екатеринбург

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2021

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общество, екатеринбург, наталия попова