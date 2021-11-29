https://ria.ru/20211129/politsiya-1761358779.html
В Екатеринбурге полиция ищет пропавшую журналистку Попову
В Екатеринбурге полиция ищет пропавшую журналистку Попову - РИА Новости, 29.11.2021
В Екатеринбурге полиция ищет пропавшую журналистку Попову
Полиция в Екатеринбурге ищет журналистку Наталию Попову, пропавшую, по данным ее знакомых, еще 15 ноября. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T22:27
2021-11-29T22:27
2021-11-29T22:27
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге ищет журналистку Наталию Попову, пропавшую, по данным ее знакомых, еще 15 ноября."Заявление поступило сегодня в отдел полиции №9. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданки", - сказали РИА Новости в УМВД Екатеринбурга.Знакомый Поповой, руководитель по развитию контента в "Яндекс.Дзен" Ринат Низамов сообщил в Facebook, что журналистка в последний раз выходила на связь 15 ноября. С того дня о ней ничего не известно.По данным местного издания 66.ru, в конце октября Попова уволилась с портала e1.ru, где она работала редактором.
https://ria.ru/20211129/rastyazhka-1761273709.html
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происшествия, журналист, екатеринбург, facebook, яндекс
В Екатеринбурге полиция ищет пропавшую журналистку Попову
В Екатеринбурге полиция ищет пропавшую 15 ноября журналистку Наталию Попову