12:18 29.11.2021 (обновлено: 12:58 29.11.2021)
На красной линии московского метро запустили поезд "Путешествие по России"
На красной линии московского метро запустили тематический поезд "Путешествие по России"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Брендированный поезд "Путешествие по России", разработанный Ростуризмом совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, запустили на "красной" линии метро, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы постарались собрать здесь все самые яркие локации и достопримечательности нашей страны - несколько десятков регионов. Нам хотелось показать многообразие России", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова во время запуска туристического состава.
"Мы запускаем новый тематический поезд "Путешествие по России" вместе с Ростуризмом. Заходите в один из пяти вагонов и начинайте свое путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края. Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая", - говорится в сообщении Telegram-канала столичного дептранса.
Отмечается, что новый состав будет курсировать в течение шести месяцев на Сокольнической линии.
Всего на подвижной состав нанесена информация о 20 точках туристского притяжения в 19 регионах России от Адыгеи до Пермского края. Помимо информационного наполнения внутренних и внешних поверхностей поезда в каждом вагоне появятся QR-коды, при переходе по которым пассажиры смогут попасть на специально разработанный сайт. Там туристы смогут больше узнать о том, что посмотреть и попробовать в регионе, что учитывать при поездке в то или иное место и многое другое.