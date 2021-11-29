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На красной линии московского метро запустили поезд "Путешествие по России"

На красной линии московского метро запустили поезд "Путешествие по России" - РИА Новости, 29.11.2021

На красной линии московского метро запустили поезд "Путешествие по России"

Брендированный поезд "Путешествие по России", разработанный Ростуризмом совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:18

2021-11-29T12:18

2021-11-29T12:58

общество

московский метрополитен

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Брендированный поезд "Путешествие по России", разработанный Ростуризмом совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, запустили на "красной" линии метро, передает корреспондент РИА Новости."Мы постарались собрать здесь все самые яркие локации и достопримечательности нашей страны - несколько десятков регионов. Нам хотелось показать многообразие России", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова во время запуска туристического состава."Мы запускаем новый тематический поезд "Путешествие по России" вместе с Ростуризмом. Заходите в один из пяти вагонов и начинайте свое путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края. Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая", - говорится в сообщении Telegram-канала столичного дептранса.Отмечается, что новый состав будет курсировать в течение шести месяцев на Сокольнической линии.Всего на подвижной состав нанесена информация о 20 точках туристского притяжения в 19 регионах России от Адыгеи до Пермского края. Помимо информационного наполнения внутренних и внешних поверхностей поезда в каждом вагоне появятся QR-коды, при переходе по которым пассажиры смогут попасть на специально разработанный сайт. Там туристы смогут больше узнать о том, что посмотреть и попробовать в регионе, что учитывать при поездке в то или иное место и многое другое.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский метрополитен, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова