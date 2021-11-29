https://ria.ru/20211129/podmoskove-1761222856.html

Производство весов для грузового транспорта запустят в Подмосковье

Производство весов для грузового транспорта запустят в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2021

Производство весов для грузового транспорта запустят в Подмосковье

Производство весов для грузового транспорта запустят в городском округе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций,... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:13

2021-11-29T11:13

2021-11-29T11:13

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Производство весов для грузового транспорта запустят в городском округе Люберцы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.По словам главы ведомства, правительство Подмосковья и компания АО ВИК "Тензо-М" подписали соглашение о реализации соответствующего инвестпроекта. Ожидается, что выпуск новой продукции начнется в конце 2024 года, а объем инвестиций составит 100 миллионов рублей."Проект получит поддержку – компании будет предоставлен земельный участок площадью 1,5 гектара в аренду без проведения торгов. На данный момент идет процедура подготовки соответствующего распоряжения", – сказала Зиновьева.Также, в рамках проекта компания планирует построить испытательный полигон для отработки систем и улучшения их метрологических характеристик.

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московская область (подмосковье), люберцы, транспорт