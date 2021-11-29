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Туризм
https://ria.ru/20211129/pitanie-1761293299.html
Польский журналист пожаловался на еду на рейсе "Уральских авиалиний" и нарвался на критику читателей
Поляки высмеяли местного журналиста за жалобу на обед на рейсе из России - РИА Новости, 29.11.2021
Польский журналист пожаловался на еду на рейсе "Уральских авиалиний" и нарвался на критику читателей
Спортивный журналист Кацпер Мерк разместил в твиттере фотографию обеда на рейсе "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и пожаловался на то, что его ожидания... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:50
2021-11-29T15:57
в мире
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уральские авиалинии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Кацпер Мерк разместил в твиттере фотографию обеда на рейсе "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и пожаловался на то, что его ожидания разошлись с поданным блюдом. Отзыв репортера перепостило издание Gazeta.pl, читатели которых раскритиковали Мерка за привередливость."Да, я тоже иначе представлял себе блюдо под названием "pasta with sausage" (Паста с сосиской. — англ.)", — написал журналист в твиттере.Некоторые комментаторы посоветовали репортеру судить об авиакомпаниях не по вкусу бортового питания, а по тому, как она выполняет основную функцию — доставить пассажира в пункт назначения."Я бы, скорее, задал вопрос, долетел ли самолет до указанного в билете места назначения?" — написал Mmichal."Если кому-то нужна изысканная еда, ему следует летать авиакомпаниями получше, которые предлагают на выбор десять блюд", — заявил pilot.tv.Kpawlowski указал, что пассажир получил то блюдо, которое хотел — макароны с сосиской."О соусе и других добавках не говорилось. Очередной господин журналист, которому все должны", — добавил он."Тоже мне граф нашелся, носом крутит!" — возмутился dlugi48.Комментатор напомнил, что у многих европейских перевозчиков нет горячего питания."Вполне нормальное, на мой взгляд, блюдо, к тому же наверняка горячее", — написал он."Я бы с удовольствием съел в полете нечто подобное вместо посыпанных сыром кусков брокколи и моркови с четвертинкой картошки", — признался 24iwona.По его мнению, в полете важно, чтобы еда была сытной, а не изысканной и пахучей."Мужик, не летай самолетом, езди на машине", — посоветовал читатель."Дармоеды путешествуют за наш счет, и еще выдвигают претензии? Купи себе билет за свои деньги!" — прокомментировал Janmann.Также он напомнил Мерку пословицу о дареном коне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, уральские авиалинии, россия, новости - туризм
15:50 29.11.2021 (обновлено: 15:57 29.11.2021)
 
Поляки высмеяли местного журналиста за жалобу на обед на рейсе из России

Поляки высмеяли журналиста Мерка за жалобу на питание на рейсе российской авиакомпании

© Pixabay / Pixabay / StockSnapПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спортивный журналист Кацпер Мерк разместил в твиттере фотографию обеда на рейсе "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и пожаловался на то, что его ожидания разошлись с поданным блюдом. Отзыв репортера перепостило издание Gazeta.pl, читатели которых раскритиковали Мерка за привередливость.
"Да, я тоже иначе представлял себе блюдо под названием "pasta with sausage" (Паста с сосиской. — англ.)", — написал журналист в твиттере.
Некоторые комментаторы посоветовали репортеру судить об авиакомпаниях не по вкусу бортового питания, а по тому, как она выполняет основную функцию — доставить пассажира в пункт назначения.
"Я бы, скорее, задал вопрос, долетел ли самолет до указанного в билете места назначения?" — написал Mmichal.
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"Если кому-то нужна изысканная еда, ему следует летать авиакомпаниями получше, которые предлагают на выбор десять блюд", — заявил pilot.tv.
Kpawlowski указал, что пассажир получил то блюдо, которое хотел — макароны с сосиской.
"О соусе и других добавках не говорилось. Очередной господин журналист, которому все должны", — добавил он.
"Тоже мне граф нашелся, носом крутит!" — возмутился dlugi48.
Комментатор напомнил, что у многих европейских перевозчиков нет горячего питания.
"Вполне нормальное, на мой взгляд, блюдо, к тому же наверняка горячее", — написал он.
"Я бы с удовольствием съел в полете нечто подобное вместо посыпанных сыром кусков брокколи и моркови с четвертинкой картошки", — признался 24iwona.
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По его мнению, в полете важно, чтобы еда была сытной, а не изысканной и пахучей.
"Мужик, не летай самолетом, езди на машине", — посоветовал читатель.
"Дармоеды путешествуют за наш счет, и еще выдвигают претензии? Купи себе билет за свои деньги!" — прокомментировал Janmann.
Также он напомнил Мерку пословицу о дареном коне.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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