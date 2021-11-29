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Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой"
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой" - РИА Новости, 29.11.2021
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой"
В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:59
2021-11-29T15:49
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россия
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию.По информации издания Znak.com, представители администрации главы государства обсуждают с продюсерами музыканта условия его приезда назад. На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг слова Бастрыкина. Затем некоторые СМИ написали об отъезде Моргенштерна из страны. Жорин тогда сказал РИА Новости, что не может это подтвердить или опровергнуть.Летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях "Розовое вино 2" и "Family". Сам он говорил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), недавно отбывший срок за хранение наркотических средств. Защита обжаловала штраф, но Мосгорсуд не стал отменять решение нижестоящей инстанции.Уже осенью тот же районный суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков, составленный на лейбл Rhymes Music. Претензии вновь касались песен Моргенштерна, а также Элджея.
https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760515781.html
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общество, россия, новости шоу-бизнеса
14:59 29.11.2021 (обновлено: 15:49 29.11.2021)
 
Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой"

Песков опроверг сообщения СМИ о переговорах по возвращению рэпера Моргенштерна в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию.
"Нет, это утка", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.
По информации издания Znak.com, представители администрации главы государства обсуждают с продюсерами музыканта условия его приезда назад.
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг слова Бастрыкина.
Затем некоторые СМИ написали об отъезде Моргенштерна из страны. Жорин тогда сказал РИА Новости, что не может это подтвердить или опровергнуть.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 14:08Шоубиз
Адвокат прокомментировал сообщения об отъезде Моргенштерна из России
Летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях "Розовое вино 2" и "Family". Сам он говорил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), недавно отбывший срок за хранение наркотических средств. Защита обжаловала штраф, но Мосгорсуд не стал отменять решение нижестоящей инстанции.
Уже осенью тот же районный суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков, составленный на лейбл Rhymes Music. Претензии вновь касались песен Моргенштерна, а также Элджея.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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