https://ria.ru/20211129/peskov-1761280407.html

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой"

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой" - РИА Новости, 29.11.2021

Песков назвал сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна "уткой"

В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:59

2021-11-29T14:59

2021-11-29T15:49

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию.По информации издания Znak.com, представители администрации главы государства обсуждают с продюсерами музыканта условия его приезда назад. На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг слова Бастрыкина. Затем некоторые СМИ написали об отъезде Моргенштерна из страны. Жорин тогда сказал РИА Новости, что не может это подтвердить или опровергнуть.Летом Зюзинский суд Москвы оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях "Розовое вино 2" и "Family". Сам он говорил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), недавно отбывший срок за хранение наркотических средств. Защита обжаловала штраф, но Мосгорсуд не стал отменять решение нижестоящей инстанции.Уже осенью тот же районный суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков, составленный на лейбл Rhymes Music. Претензии вновь касались песен Моргенштерна, а также Элджея.

https://ria.ru/20211124/morgenshtern-1760515781.html

https://ria.ru/20211126/morgenshtern-1760823832.html

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