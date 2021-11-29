https://ria.ru/20211129/pentagon-1761365689.html

Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"

Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России" - РИА Новости, 30.11.2021

Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"

США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе, заявила исполняющая обязанности заместителя... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-29T23:58

2021-11-29T23:58

2021-11-30T00:19

сша

европа

министерство обороны сша

владимир путин

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20211126/gosdep-1760977177.html

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европа

россия

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сша, европа, министерство обороны сша, владимир путин, нато, россия