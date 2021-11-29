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Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России" - РИА Новости, 30.11.2021
Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"
США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе, заявила исполняющая обязанности заместителя... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-29T23:58
2021-11-30T00:19
сша
европа
министерство обороны сша
владимир путин
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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сша, европа, министерство обороны сша, владимир путин, нато, россия
23:58 29.11.2021 (обновлено: 00:19 30.11.2021)
 
Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "агрессии России"

Пентагон: ревизия дислокации войск США усилит сдерживание "российской агрессии"

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : U.S. Army
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.
На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.
"В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии... и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", - сказала Карлин.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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