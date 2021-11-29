https://ria.ru/20211129/pandemiya-1761317054.html

Россия выразила готовность помочь создать договор о готовности к пандемиям

Россия выразила готовность помочь создать договор о готовности к пандемиям - РИА Новости, 29.11.2021

Россия выразила готовность помочь создать договор о готовности к пандемиям

Россия готова выступить соавтором нового международного соглашения о готовности к новым пандемиям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:40

2021-11-29T17:40

2021-11-29T17:40

в мире

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cd6a2c329b28f96dd7b99d5f54307c.jpg

ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова выступить соавтором нового международного соглашения о готовности к новым пандемиям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая в понедельник на открытии спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения."Поддерживаем решение о создании открытого для государств-членов межправительственного переговорного органа по разработке новой конвенции.... Россия готова присоединиться к решению Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве соавтора", - сказал он.По словам министра, Россия приветствует "достигнутый консенсус в отношении целесообразности разработки конвенции, соглашения или иного другого международного инструмента ВОЗ по борьбе с пандемией".Приоритетной задачей на ближайшие месяцы в Москве видят теперь согласование методов работы межправительственного переговорного органа, а также утверждение его руководства.Мурашко подчеркнул, что работа над новым документом должна быть инклюзивной и транспарентной. А сама новая конвенция не должна дублировать уже существующие документы, в частности Медико-санитарные правила (МСП), которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20210921/bayden-1751208556.html

https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19