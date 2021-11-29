Россия выразила готовность помочь создать договор о готовности к пандемиям
Глава Минздрава Мурашко: готовы выступить соавторами соглашения о готовности к пандемиям
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пресс-конференции по итогам заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске
ЖЕНЕВА, 29 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова выступить соавтором нового международного соглашения о готовности к новым пандемиям, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая в понедельник на открытии спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
"Поддерживаем решение о создании открытого для государств-членов межправительственного переговорного органа по разработке новой конвенции.... Россия готова присоединиться к решению Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве соавтора", - сказал он.
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По словам министра, Россия приветствует "достигнутый консенсус в отношении целесообразности разработки конвенции, соглашения или иного другого международного инструмента ВОЗ по борьбе с пандемией".
Приоритетной задачей на ближайшие месяцы в Москве видят теперь согласование методов работы межправительственного переговорного органа, а также утверждение его руководства.
Мурашко подчеркнул, что работа над новым документом должна быть инклюзивной и транспарентной. А сама новая конвенция не должна дублировать уже существующие документы, в частности Медико-санитарные правила (МСП), которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.