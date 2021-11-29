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Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона
Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона - РИА Новости, 29.11.2021
Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона
Москва найдет, как ответить на нападки Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:34
2021-11-29T18:34
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва найдет, как ответить на нападки Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Выступая в ходе заседания временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ, Рябков указал на необходимость спокойной работы по установленной повестке совместно с различными российскими структурами."Я уверен, мы найдем способы, как (и что - ред.) противопоставить наскокам, нападкам и разного рода злонамеренной деятельности - от открытого до скрытого вмешательства в наши дела", - сказал Рябков, комментируя попытки США провести "демократизацию" стран и инициированный Вашингтоном "Саммит за демократию".Саммит запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
https://ria.ru/20211127/oborona-1761083688.html
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
18:34 29.11.2021
 
Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона

Замглавы МИД Рябков: Москва найдет, как ответить на нападки Вашингтона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва найдет, как ответить на нападки Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Выступая в ходе заседания временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ, Рябков указал на необходимость спокойной работы по установленной повестке совместно с различными российскими структурами.
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Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность
"Я уверен, мы найдем способы, как (и что - ред.) противопоставить наскокам, нападкам и разного рода злонамеренной деятельности - от открытого до скрытого вмешательства в наши дела", - сказал Рябков, комментируя попытки США провести "демократизацию" стран и инициированный Вашингтоном "Саммит за демократию".
Саммит запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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