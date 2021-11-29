https://ria.ru/20211129/otvet-1761328497.html

Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона

Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона - РИА Новости, 29.11.2021

Замглавы МИД пообещал, что Москва найдет ответ на нападки Вашингтона

Москва найдет, как ответить на нападки Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:34

2021-11-29T18:34

2021-11-29T18:34

в мире

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d2a15c17c14eedff6458e6182fa52f.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва найдет, как ответить на нападки Вашингтона, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Выступая в ходе заседания временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ, Рябков указал на необходимость спокойной работы по установленной повестке совместно с различными российскими структурами."Я уверен, мы найдем способы, как (и что - ред.) противопоставить наскокам, нападкам и разного рода злонамеренной деятельности - от открытого до скрытого вмешательства в наши дела", - сказал Рябков, комментируя попытки США провести "демократизацию" стран и инициированный Вашингтоном "Саммит за демократию".Саммит запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

https://ria.ru/20211127/oborona-1761083688.html

https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия