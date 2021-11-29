https://ria.ru/20211129/otets-1761233304.html

"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи

"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи - РИА Новости, 29.11.2021

"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи

Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?"

2021-11-29T12:00

2021-11-29T12:00

2021-11-29T15:56

страхи

общество

семья

наталья лосева

психология

воспитание детей

социальный навигатор

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"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?" audio/mpeg

"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?" audio/mpeg

Как не потерять себя, делая выбор между карьерой и семьей? Рассуждают герой выпуска Евгений и психолог Александр Колмановский.02:10 История Евгения02:50 "Иногда мне кажется, что я заменил нашему ребенку мать"04:25 Заработок и домашние обязанности05:00 Боюсь, что жена спросит "а тебе не кажется, что ты слишком мало зарабатываешь?"07:00 Страхи женщин, которые зарабатывают больше мужей10:30 Как правильно проговаривать денежные вопросы в семьях, где женщина финансово успешнее?15:10 Как выстроить баланс между семьей и карьерой?19:00 "Я понял ценность того, что имею"Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, наталья лосева, психология, воспитание детей, аудио, социальный навигатор