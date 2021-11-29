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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211129/otets-1761233304.html
"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи
"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи - РИА Новости, 29.11.2021
"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи
Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?"
2021-11-29T12:00
2021-11-29T15:56
страхи
общество
семья
наталья лосева
психология
воспитание детей
социальный навигатор
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"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи
Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?"
audio/mpeg
"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи
Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?"
audio/mpeg
Как не потерять себя, делая выбор между карьерой и семьей? Рассуждают герой выпуска Евгений и психолог Александр Колмановский.02:10 История Евгения02:50 "Иногда мне кажется, что я заменил нашему ребенку мать"04:25 Заработок и домашние обязанности05:00 Боюсь, что жена спросит "а тебе не кажется, что ты слишком мало зарабатываешь?"07:00 Страхи женщин, которые зарабатывают больше мужей10:30 Как правильно проговаривать денежные вопросы в семьях, где женщина финансово успешнее?15:10 Как выстроить баланс между семьей и карьерой?19:00 "Я понял ценность того, что имею"Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, семья, наталья лосева, психология, воспитание детей, аудио, социальный навигатор
12:00 29.11.2021 (обновлено: 15:56 29.11.2021)
 

"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи

Страхи
"Я просто хороший отец, но обществу этого недостаточно". Подкаст Страхи
12:00
Читать ria.ru в
Герой подкаста Евгений занимается воспитанием ребенка и держит на себе дом. При этом он работает, но считает, что его жена занимается более важным делом – спасает жизни. Ее труд ценится больше, в том числе финансово. Евгений постоянно чувствует давление общества. "Разве быть просто хорошим отцом - это плохо?"
Как не потерять себя, делая выбор между карьерой и семьей? Рассуждают герой выпуска Евгений и психолог Александр Колмановский.
02:10 История Евгения
02:50 "Иногда мне кажется, что я заменил нашему ребенку мать"
04:25 Заработок и домашние обязанности
05:00 Боюсь, что жена спросит "а тебе не кажется, что ты слишком мало зарабатываешь?"
07:00 Страхи женщин, которые зарабатывают больше мужей
10:30 Как правильно проговаривать денежные вопросы в семьях, где женщина финансово успешнее?
15:10 Как выстроить баланс между семьей и карьерой?
19:00 "Я понял ценность того, что имею"
Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета", про факты и явления развития российского и мирового интернета.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяНаталья ЛосеваПсихологиявоспитание детейСоциальный навигатор
 
 
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