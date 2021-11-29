https://ria.ru/20211129/orlenok-1761279937.html

Рогозин рассказал о проекте корабля "Орленок"

Рогозин рассказал о проекте корабля "Орленок" - РИА Новости, 29.11.2021

Рогозин рассказал о проекте корабля "Орленок"

Корабль "Орленок" в грузовом и пилотируемом варианте для новой российской орбитальной станции может появиться в 2026-2027 годах, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:56

2021-11-29T14:56

2021-11-29T15:42

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дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Корабль "Орленок" в грузовом и пилотируемом варианте для новой российской орбитальной станции может появиться в 2026-2027 годах, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Ранее Рогозин сообщил, что на рубеже 2026-2027 годов будут разработаны новые корабли, котороые понадобятся для обеспечения перспективной российской орбитальной служебной станции."Я имею в виду создание универсального корабля в грузовом и пилотируемом варианте", - уточнил позднее он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам главы госкорпорации, речь идёт о легком корабле под условным названием "Орленок". Также разрабатываемый в России корабль "Орел", по его словам, для этих целей не подойдёт, так как слишком тяжелый и рассчитан на более серьёзные миссии, такие как полет к Луне. Кроме того, для его запуска нужна тяжёлая ракета "Ангара".Максимальное время нахождения экипажей на новой станции, по словам Рогозина, не будет превышать месяц. В связи с этим полеты будут проводиться чаще, чем к МКС.Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направлено в правительство.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что эскизное проектирование может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027-м.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского сегмента.Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.

https://ria.ru/20211129/venera-1761279517.html

https://ria.ru/20211126/rogozin-1760987559.html

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общество, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия, ангара (ракета), луна, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (телеведущий)