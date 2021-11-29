https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761339962.html

ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова

ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова - РИА Новости, 29.11.2021

ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова

Федеральное медико-биологическое агентство готово очень быстро - за несколько дней сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", заявила... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T19:50

2021-11-29T19:50

2021-11-29T20:00

коронавирус covid-19

новый штамм коронавируса в британии

распространение коронавируса

общество

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство готово очень быстро - за несколько дней сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "омикрон", потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что новый штамм фактически суммировал те мутации, которые были у вируса до этого.

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761322473.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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