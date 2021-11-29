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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211129/omikron-shtamm-1761339962.html
ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова
ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова - РИА Новости, 29.11.2021
ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова
Федеральное медико-биологическое агентство готово очень быстро - за несколько дней сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", заявила... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T19:50
2021-11-29T20:00
коронавирус covid-19
новый штамм коронавируса в британии
распространение коронавируса
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство готово очень быстро - за несколько дней сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "омикрон", потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она уточнила, что новый штамм фактически суммировал те мутации, которые были у вируса до этого.
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коронавирус covid-19, новый штамм коронавируса в британии, общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
19:50 29.11.2021 (обновлено: 20:00 29.11.2021)
 
ФМБА сделает тест для выявления омикрон-штамма, заявила Скворцова

Глава ФМБА Скворцова: агентство сделает тест для выявления омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство готово очень быстро - за несколько дней сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот "омикрон", потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой тест-системы", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Она уточнила, что новый штамм фактически суммировал те мутации, которые были у вируса до этого.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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